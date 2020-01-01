بورتريه يجمع الشهيد منسي وأمير كرارة.. والرسام: "الاختيار" مس القلوب

7 حلقات فقط عرضت من مسلسل الاختيار، المستوحي من أحداث حقيقية عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، جعلت من مشاهده مادة ثرية للإبداع والابتكار لدى بعض الموهوبين، من بينهم محمد جابر، الذي صمم صورا تجمع بين الأسطورة الشهيد أحمد منسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته في المسلسل.

لوحة منسي الأسطورة استغرفت 3 ساعات رسم

التصميم الذي قدمه "محمد جابر"، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة ولاقى إعجاب الكثيرين من بينهم الفنان أمير كرارة؛ لتكون محط اهتمام الرسام أحمد سامي، الذي يعيش في مدينة دبي، مقررا تنفيذ "بورتريه" بريشته تأثرا بمسلسل الاختيار.

"بتابع المسلسل وأعتقد أن البيت المصري يتجمع بسببه لأنه يمس قلوب المصريين" .. بتلك الجملة عبر الرسام أحمد سامي، عن مدى تأثير العمل الدرامي "الاختيار" عليه، لافتا إلى أنه عندما شرع في رسم "البورتريه" كان العامل الأساسي فيه الشهد منسي تقديرا لتضحياته في حماية الوطن.

3 ساعات فقط، هي المدة التي استغرق فيها أحمد رسم "منسي وأمير كرارة"، على لوحة بمقاس 50*50، مستخدما الفحم و"السوفت باستل".

وعشق أحمد للرسم خاصة المشاهد المتعلقة بالسينما، بدأ منذ نعومة أظافره وساعده على ذلك الطبيعة الريفية التي نشأ بها كونه من مواليد محافظة المنوفية، وعلى الرغم من طبيعة دراسته البعيدة عن موهبته حيث تخرج من كلية التربية الرياضية وعمله مدرب للسباحة، لكنه قرر التفرغ للرسم مسافرا إلى مدينة دبي بحثا عن الفن وشغفا في التعلم.

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.