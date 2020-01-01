بورتريه يجمع الشهيد منسي وأمير كرارة.. والرسام: "الاختيار" مس القلوب

02:36 م | الجمعة 01 مايو 2020
بورتريه يجمع الشهيد منسي وأمير كرارة

بورتريه يجمع الشهيد منسي وأمير كرارة

كتب: فادية إيهاب

أخبار متعلقة

ظهرت في "الاختيار".. لماذا تطلب الجماعات الإرهابية قتل بعض أفرادها؟

ظهرت في "الاختيار".. لماذا تطلب الجماعات الإرهابية قتل بعض أفرادها؟

بسمة وهبة عن حادث بئر العبد الإرهابي: كأنه رد على مسلسل الاختيار

بسمة وهبة عن حادث بئر العبد الإرهابي: كأنه رد على مسلسل الاختيار

بكل اللغات.. أبناء مصر في الخارج يتطوعون لترجمة الاختيار: "واجب وطني"

بكل اللغات.. أبناء مصر في الخارج يتطوعون لترجمة الاختيار: "واجب وطني"

طفل "الاختيار" تعليقًا على حادث بئر العبد: ماتوا لكي نعيش

طفل "الاختيار" تعليقًا على حادث بئر العبد: ماتوا لكي نعيش

7 حلقات فقط عرضت من مسلسل الاختيار، المستوحي من أحداث حقيقية عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، جعلت من مشاهده مادة ثرية للإبداع والابتكار لدى بعض الموهوبين، من بينهم محمد جابر، الذي صمم صورا تجمع بين الأسطورة الشهيد أحمد منسي، والفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصيته في المسلسل. 

لوحة منسي الأسطورة استغرفت 3 ساعات رسم 

التصميم الذي قدمه "محمد جابر"، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة ولاقى إعجاب الكثيرين من بينهم الفنان أمير كرارة؛ لتكون محط اهتمام الرسام أحمد سامي، الذي يعيش في مدينة دبي، مقررا تنفيذ "بورتريه" بريشته تأثرا بمسلسل الاختيار

"بتابع المسلسل وأعتقد أن البيت المصري يتجمع بسببه لأنه يمس قلوب المصريين" .. بتلك الجملة عبر الرسام أحمد سامي، عن مدى تأثير العمل الدرامي "الاختيار" عليه، لافتا إلى أنه عندما شرع في رسم "البورتريه" كان العامل الأساسي فيه الشهد منسي تقديرا لتضحياته في حماية الوطن. 

3 ساعات فقط، هي المدة التي استغرق فيها أحمد رسم "منسي وأمير كرارة"، على لوحة بمقاس 50*50، مستخدما الفحم و"السوفت باستل".  

وعشق أحمد للرسم خاصة المشاهد المتعلقة بالسينما، بدأ منذ نعومة أظافره وساعده على ذلك الطبيعة الريفية التي نشأ بها كونه من مواليد محافظة المنوفية، وعلى الرغم من طبيعة دراسته البعيدة عن موهبته حيث تخرج من كلية التربية الرياضية وعمله مدرب للسباحة، لكنه قرر التفرغ للرسم مسافرا إلى مدينة دبي بحثا عن الفن وشغفا في التعلم. 

يذكر أن‎ مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقية، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، خلال السنوات الماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي. 

الأكثر قراءة

"البرنس" في أول تعليق على صورة فلوس عزومة ياسمين صبري: الرزمة طويلة

"البرنس" في أول تعليق على صورة فلوس عزومة ياسمين صبري: الرزمة طويلة

الوطن تحصل على أول تعليق من ناصر البرنس على صورته مع أبوهشيمة ورزمة النقود التي خرجت من أحد جيوبه.
اعتمدته اليابان.. تعرف على الـ "رمديسيفير" علاج كورونا الجديد

اعتمدته اليابان.. تعرف على الـ "رمديسيفير" علاج كورونا الجديد

أظهر عقار يسمى "رمديسيفير" نتائج إيجابية على مصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية.
خافتة بشكل غير عادي.. دراسة صادمة تكشف أن الشمس ضعيفة حاليا

خافتة بشكل غير عادي.. دراسة صادمة تكشف أن الشمس ضعيفة حاليا

يهتم العلماء الشمس أكثر من أي نجم آخر، لدرجة أنهم أرسلوا مسبارًا لدراسته؛ ولم يفعلوا ذلك مع أي نجم آخر، ولكن تغير الوضع، ووجه الاهتمام إلى النجوم الأخرى
الجندي المقرب من منسي.. قصة "تايسون" على لسان كريم محجوب: جري على الشهادة

الجندي المقرب من منسي.. قصة "تايسون" على لسان كريم محجوب: جري على الشهادة

تواصلت "الوطن" مع الفنان كريم محجوب الذي يؤدي دور الجندي المقاتل محمد علي الشهير بـ "تايسون" في مسلسل الاختيار، وهو من المقربين للشهيد منسي
باحثون يعثرون على فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

باحثون يعثرون على فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

حذر باحثون من أن أثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تظل باقية في مياه الصرف الصحي، ما يعد أمرا مقلقا ويمكن أن يشير لتفشي الفيروس التاجي على نطاق واسع بين الس