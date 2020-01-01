"خطر على صحتهم".. أشخاص لا يجب عليهم ارتداء كمامات

01:06 ص | الجمعة 22 مايو 2020
متى تصبح الكمامات خطرا

متى تصبح الكمامات خطرا

كتب: رحاب عبدالراضي

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مع نهاية الشهر الجاري سيتم فرض ارتداء الكمامات في الشارع والمواصلات العامة والأماكن المغلقة وذلك في خطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولكن هناك فئات قد تسبب لها الكمامة أضرارا على الصحة، ذكرها الدكتور أحمد رمزي طبيب الفيروسات والأوبئة، في حديثه لـ"الوطن".

فئات لا يجب أن ترتدي الكمامات

الأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الرئة الأخرى يجب ألا يرتدوا الكمامات إذا كان من الصعب عليهم التنفس كما أن الهواء الساخن يحفز نوبات الربو، وخاصة عند ارتداء الكمامة لوقت طويل في الأجواء الحارة.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو التليف الكيسي، قد يجدون صعوبات كبيرة في التنفس.

 مرضى التهاب الشعب الهوائية المزمن، وانتفاخ الرئة أو سرطان الرئة.

الأشخاص الذين يعانون من تشوهات في الجلد في وجوههم أو رقبتهم.

وقد قال كثير من الأطباء إن الكمامة لن تحمي أي شخص من الفيروس، إلا أنها قد تمنع إطلاق رذاذ السعال أو العطاس في الهواء من قبل الشخص المصاب، ما يخفف من انتشار العدوى.

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