تحذير.. كمامة الوقاية من كورونا ربما تصبح مميتة في هذه الحالة

07:58 م | الخميس 14 مايو 2020
كمامة طبية

كمامة طبية

كتب: وكالات

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تسببت الكمامة الطبية في مشكلة رئوية حادة لشاب من مدينة ووهان الصينية، إذ سقط على الأرض فجأة نتيجة الركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتديها متبعا إجراءات الوقاية من كورونا، لذا قررت حكومة الصين منع التلاميذ في المدارس من ارتداء الكمامة في دروس الرياضة.

 الشاب الذي أصيب بمشكلة رئوية حادة بسبب الكمامة الطبية اسمه زهانج، ويبلغ من العمر 26 عاما، إذ انهار بسبب فشل رئوي نتج عن الركض لمسافة طويلة وهو يرتدي الكمامة الواقية احترازيا بسبب فيروس كورونا، بحسب موقع "دوتش فيلله" الألماني.

وفسر الأطلاء حالته بأنها نتيجة ضغط كبير تعرضت له رئتاه بسبب تسارع أنفاسه وهو يركض مرتدياً الكمامة الطبية، وشخص الجراحين في أحد مستشفيات ووهان أُدخل إليها الشاب بوجود ثقب في رئته اليسرى، ولكنه تقلص بعد العلاج بنسبة 90% من حجمه.

وأشار الأطباء الذين أشرفوا على علاج الشاب الصيني إلى أنه أصيب بـ"استرواح رئوي"، وهو عارض يظهر على المصابين بالربو وذات الرئة والسل، وكذلك يظهر عند المدخنين، وحدد الدكتور شين بايون الذي عالج زهانج إصابته بأنها نتيجة كونه نحيفاً وطويل القامة، بالإضافة إلى ارتدائه الكمامة لفترة طويلة أثناء ممارسته رياضة الجري.

الجدير بالذكر أن السلطات الصينية وبعد أن خففت شروط العزلة بسبب جائحة كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان في الصين منعت التلامذة والطلبة من ارتداء كمامات الوقاية إبان دروس الرياضة.

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