شاب يبدع في نحت شخصيات شركة المرعوبين المحدودة: "حبيت أفرح الأطفال"

رغبته في رسم البهجة على وجوه الأطفال، دفعت أبانوب غالي، ابن محافظة سوهاج، لنحت شخصيات الكرتون الشهير "شركة المرعوبين المحدودة"، العالق في ذهن الأطفال بصفة مستمرة، إلى جانب متابعة بعض الشباب في سن المراهقة إليه.

منذ أن كان "غالي"، فى المرحلة الإعدادية، وهو يلفت أنظار جميع من حوله بموهبته فى الرسم، باستخدام الألوان، وبعد التحاقه بكلية فنون جميلة، عمل على تطوير أدائه الفني، قبل أن يختار مجال النحت: "حبي في الرسم كان سبب دخولي كلية فنون جميلة، ورغم أني أجيد العديد من أنواع الرسم، لكني عشقت فن النحت، حيث قمت بنحت العديد من التماثيل الفرعونية".

وأوضح أبانوب غالي، خريج كلية فنون جميلة بالأقصر، قسم نحت عام 2014، من خلال حديثه لـ"الوطن"، أنه اعتمد في نحته للشخصيات على الرمال (التي تمتاز بنسبة أملاح أقل من رمال البناء)، والمياه، قائلا: "استخدمت ضفر مسطرين النحتيه، وهو عبارة عن عصاية خشبية ولها رأس حديد ملفوف عليه سلك".

وأستغرق نحت الشخصيات من "غالي" 5 أيام، قائلا: "قمت بنحته في متحف الرمال الفرعوني، ويعد أصعب الشخصيات التي قمت بنحتها هي كرة البعبع".

وعن ردود الفعل التي وصلته بعد نشر صورة نحت الشخصيات، رد "علي" قائلا: "ردود فعل الناس كانت جميلة وحبوا الشخصيات المنحوتة، حسيت وقتها أني عملت حاجه قيمة بسطت كل اللي شافها".