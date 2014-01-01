طالب يبدع في نحت تمثال "طبيب الغلابة": بلدياتي وفخور بيه

02:20 ص | الأحد 10 مايو 2020
تمثال لـ"طبيب الغلابة"

تمثال لـ"طبيب الغلابة"

كتب: حسن شحاته

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رفضه لأموال البرنامج الإماراتي الشهير "غيث" وتأكيده على مواصلة مساعدته للمرضى من خلال تخفيض ثمن كشفه، أمور دفعت الطالب فارس علي، القادم من محافظة طنطا، لنحت تمثال لابن محافظته الدكتور محمد مشالي، الملقب بـ"طبيب الغلابة"، تكريماً لمجهوداته وتعبيرًا عن مدى فخره به.

بدأ فارس، الطالب في كلية فنون جميلة جامعة المنصورة، حديثه لـ"الوطن"، قائلا "الفكرة جاتلي بعد ما شوفت الناس كلها بتتكلم عن رد فعل الدكتور مشالي في البرنامج بمساعدته للمرضى، فحسيت بفخر كبير بيه خصوصا أنه من أبناء محافظتي وكنت بسمع عنه كتير".

واعتمد "علي" في نحته للتمثال على طين أسواني ودفر نحت (وهوعبارة عن أدوات خشب تستخدم في النحت)، موضحًا أنه اعتاد على رسم البورتريه ولكنه قرر هذه المرة خوض تجربة نوع جديد من الفن وهو النحت، حتى تكون مناسبة للتعبير عن مقدار هذا الشخص في قلوب معظم أهالي طنطا.

وأستغرق نحت التمثال من "علي" يومين، قائلا: "هى الملامح بصفة عامة بتقى صعبة للوصول إليها بدقة، ولكن نحت التجاعيد المتواجدة بالوجه بيكون أصعب علشان كده سيبتها لآخر حاجة عملتها في التمثال".

فارس علي: صحابي شجعوني أنزله على السوشيال ميديا

واستطرد "علي" حديثه قائلا: "صحابي فرحوا جدا بالتمثال، وقالولي إنه نسخة من شكله الحقيقي، وهما اللي شجعوني أني أنزله على صفحتي عبر الفيسبوك".

وعن ردود فعل التي وصلته بعد نشر صورة التمثال، رد "علي" قائلا: "سعادة لا توصف حسيت بيها بمجرد تداول صورة التمثال في عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا، خصوصا التعليقات اللي أشادة بالنحت رغم أني أول مرة استخدمه وشجعتني أني أعمل حاجات تاني باستخدام النوع ده من الفن".

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