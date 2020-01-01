رسميا.. فيسبوك تطلق خدمة Messenger Room وتوضح طريقة استخدامها

أطلقت شركة "فيسبوك" رسميا، أمس الأربعاء، خدمة "ماسنجر روم"، على غرار تطبيق "زووم"، الذي لاقى شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وتطبيق العزل المنزلي.

ويوفر التطبيق الجديد الذي أطلقه "فيسبوك"، إمكانية إنشاء غرف افتراضية، لتوفير خدمة الالتقاء عن بعد بسهولة بين الأصدقاء، أو اجتماعات العمل عن طريق الفيديو، من خلال توفير غرف افتراضية عبر الإنترنت.

وبعثت الشركة عبر الحسابات المختلفة، رسالة إلى الأشخاص للإعلان عن الخدمة، وتوضيح كيفية عملها.

وجاءت الرسالة التوضيحية للخدمة كالآتي: "ندرك مدى أهمية الشعور بالقرب من هؤلاء الذين يهمونك، عندما لا يمكنك مقابلتهم وجهًا لوجه، تتيح غرف Messenger لمجموعات الأصدقاء والعائلات، التواصل فيما بينهم بسرعة وسهولة، من خلال الفيديو، نأمل أن يساعدك هذا في البقاء على تواصل".

كما أوضحت الشركة، طريقة تفعيل غرف ماسنجر واستخدامها، والمميزات المتاحة خلال استخدامه.

وكانت "فيسبوك"، أعلنت في الرابع والعشرين من إبريل الماضي، عن نيتها إطلاق الخدمة، من أجل تسهيل التقاء الأشخاص عبر الإنترنت لمساعدتهم في ظروف الحجر المنزلي، قبل أن تطلقها رسميا يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة، أن الخدمة ستوفر إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا كحد أقصى ولمدة مفتوحة، حتى لو لم يكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج: "تطبيق ماسنجر رومز مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".