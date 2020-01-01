"ماسينجر رومز".. تطبيق جديد من فيسبوك لمنافسة "زووم"

02:58 ص | السبت 25 أبريل 2020
فيس بوك

فيس بوك

كتب: وكالات

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قررت الشركة المسؤولة عن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مزاحمة تطبيق "زووم" من خلال خدمة جديدة تجذب راغبي الاجتماع عبر الغرف الافتراضية خاصة في ظروف الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشتهر تطبيق "زووم"، خلال الفترات الأخيرة، بسبب توفيره خدمة الالتقاء عن بعد بسهولة بين الأصدقاء أو اجتماعات العمل عن طريق الفيديو، من خلال توفير غرف افتراضية عبر الإنترنت، وهو ما قررت فيسبوك توفيره لجذب مستخدمي "زووم".

وأعلنت شركة فيسبوك أمس الجمعة، عن توفير تطبيق "فيسبوك ماسنجر" خدمة إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا كحد أقصى ولمدة مفتوحة، حتى لو لم يكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك، وفقا لما نقله "سكاي نيوز".

وأوضح بيان الشركة، أن التطبيق يهدف إلى اللقاء بين الأصدقاء أو أفراد الأسرة الواحدة، وللاحتفال بالمناسبات مثل أعياد الميلاد، على عكس تطبيق "زووم" الذي يتسم بجدية أكبر حيث يركز على اجتماعات العمل بشكل أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج: "تطبيق ماسنجر رومز مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

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