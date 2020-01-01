5 مشروبات تحمي الجسم من ارتفاع درجة الحرارة

مشروبات
يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع درجات الحراراة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الجسم في حاجة لتناول بعض المشروبات التي تساعد في التخفيف من درجة الحرارة المرتفعة.
ونصح تقرير نشره موقع "فوود" بعدم إهمال تناول السوائل وتحديدا العصائر الطبيعية، مع دخول فصل الصيف وزيادة الرطوبة الشديدة، بحسب "سبوتنيك" الروسي.
أبرز المشروبات والعصائر الطبيعية التي تحمي الجسم من حرارة الصيف
يعد الحليب غني بالكربوهيدرات العالية الجودة والبروتينات والصوديوم، الأمر الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل.
يرطب الجسم أفضل من الماء العادي، ويحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.
تبلغ نسبة الماء فيه 90% لذلك فهو من أكثر الخضراوات ترطيبا، وتعتبر عصائر الخضراوات أفضل للترطيب من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة قد تمنع الترطيب.
مشروبات مرطبة وطبيعية وخالية من الكافيين، مثل شاي الكركديه، شاي الورد أو شاي البابونج.
من أفضل أنواع المشروبات التي تعمل على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف، كما يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعصائر الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي.
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