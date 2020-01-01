5 مشروبات تحمي الجسم من ارتفاع درجة الحرارة

09:05 م | الأربعاء 20 مايو 2020
مشروبات

مشروبات

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

استشاري تغذية يكشف أضرار الإفطار على مشروبات عالية السكر

استشاري تغذية يكشف أضرار الإفطار على مشروبات عالية السكر

"عشان تجيب من الآخر".. أسرع مشروبات حرق الدهون في رمضان: الطرق سهلة

"عشان تجيب من الآخر".. أسرع مشروبات حرق الدهون في رمضان: الطرق سهلة

ضبط مشروبات وعصائر مجهولة المصدر بالإسماعيلية

ضبط مشروبات وعصائر مجهولة المصدر بالإسماعيلية

6 مشروبات تمنحك الطاقة اللازمة على مائدة إفطار رمضان

6 مشروبات تمنحك الطاقة اللازمة على مائدة إفطار رمضان

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع درجات الحراراة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الجسم في حاجة لتناول بعض المشروبات التي تساعد في التخفيف من درجة الحرارة المرتفعة.

ونصح تقرير نشره موقع "فوود" بعدم إهمال تناول السوائل وتحديدا العصائر الطبيعية، مع دخول فصل الصيف وزيادة الرطوبة الشديدة، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

أبرز المشروبات والعصائر الطبيعية التي تحمي الجسم من حرارة الصيف

الحليب

يعد الحليب غني بالكربوهيدرات العالية الجودة والبروتينات والصوديوم، الأمر الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل.

ماء جوز الهند

يرطب الجسم أفضل من الماء العادي، ويحتوي على السعرات الحرارية المنخفضة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.

عصير الخيار

تبلغ نسبة الماء فيه 90% لذلك فهو من أكثر الخضراوات ترطيبا، وتعتبر عصائر الخضراوات أفضل للترطيب من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة قد تمنع الترطيب.

شاي الأعشاب

مشروبات مرطبة وطبيعية وخالية من الكافيين، مثل شاي الكركديه، شاي الورد أو شاي البابونج.

عصير الليمون

من أفضل أنواع المشروبات التي تعمل على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف، كما يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعصائر الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

باحثون يكتشفون جسما مضادا عمره 17 عاما قد يقضي على كورونا

كشف باحثون عن أمل جديد في إنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، إذ عثروا على جسم مضاد في جسم مريض متعافي منذ 17 عاما.