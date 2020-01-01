مع ارتفاع درجات الحرارة.. الأدعية المستحبة أثناء الحر الشديد

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي نصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والمضطر النزول ينصح بارتداء غطاء واق للرأس لحمايته من ضربات الشمس أثناء ساعات الصوم.

الدعاء المستحب قوله مع اشتداد الحرارة

وعند اشتداد الحر وارتفاع درجة الحرارة، هناك دعاء على الجميع قوله، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ قالت أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، مع الحر الشديد كان يقول: "إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته. فإذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض".

وإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني وإني أشهدك أني قد أجرته".

فقالوا: "وما زمهرير جهنم؟" قال: "بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ".

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، خلال حديثه مع "الوطن"، أن مع اشتداد الحرارة على المسلمين أن يستعيذوا بالله من شدة الحر، فعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

ولفت الأطرش، لـ"الوطن"، إلى أن اشتداد الحرارة هي من آيات الله للتقرب والتضرع إلى الله.