مع تفشي كورونا.. 5 قواعد للعودة إلى العمل دون الإصابة بالعدوى

تتجه العديد من الدول حول العالم إلى إعادة حياة المواطنين لطبيعتها، بالعودة إلى العمل تدريجيا للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج لتعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها، نتيجة إغلاق البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونرصد لكم في السطور التالية، 5 قواعد للعودة إلى العمل دون التعرض للعدوى بكوفيد-19، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

أثناء الذهاب إلى العمل

تشمل قواعد السلامة هنا، الحذر الشديد والوقاية، بمعنى أنه لا ينبغي التخلي عن ارتداء الكمامات، والإبقاء على مسافة آمنة مع الآخرين.

التطهير

لا بد من تعقيم أماكن العمل، والأدوات المستخدمة والأسطح القريبة، وأيضًا الحفاظ على المسافة الآمنة التي تتراوح بين متر ونصف ومترين، كما يجب تعقيم المكاتب والواجهات الزجاجية والحمامات ومقابض الأبواب باستمرار.

تفادي الازدحام

من الضروري أن يرسم أصحاب العمل والمديرون خططًا من أجل تقليل عدد القادمين إلى مكان العمل قدر المستطاع، لتفادي الازدحام ومنع تفشي المرض، عن طريق السماح للبعض بالعمل من المنزل وفصل مكاتب العمل.

التدابير الوقائية

على أصحاب العمل توفير أدوات التطهير، وإذا أمكن وضع فواصل زجاجية للفصل بين الموظفين.

كما أنه من الضروري، أيضًا ضمان تهوية أماكن العمل بشكل جيد.

الحفاظ على قواعد النظافة العامة

في حال سعال أو عطس أيًا من الموجودين في موقع العمل، لابد من التأكد ما إذا كان يعاني أعراضًا مرضية أم أنه أمر عارض.

وعلى جميع الموجودين الحفاظ على قواعد النظافة العامة وآداب العطس والسعال، واستخدام المناديل الورقية، والامتناع عن عادات المصافحة والأحضان والتقبيل.