قبل فرض ارتدائها بأيام.. كل ما تريد معرفته عن الكمامات المستدامة

05:27 م | الأربعاء 20 مايو 2020
الكمامات القماش

الكمامات القماش

كتب: رحاب عبدالراضي

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مع نهاية مايو وقدوم يونيو سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمغلقة وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، دون ارتداءها، ووسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق، في خطوة للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة نصحت بارتداء الكمامات القماش وشددت على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة التي قال عنها المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يمكن استخدام الواحدة منها على مدار شهر كامل، وستكون بسعر حوالي 5 جنيهات فقط.

دول تستخدم الكمامات القماش

وأوصى مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي بضرورة ارتداء الكمامات القماش، بحسب موقعي "nbcnews" و"statnews"، وحث الأمريكيين على ارتداء أقنعة من القماش في محاولة لمنع انتشار فيروسات التاجية.

وبدأت ألمانيا بإلزام المواطنين بارتدائها إلزاميا في وسائل النقل العام، وفي المتاجر، فضلًا عن إن بعض الدول الأوروبية قررت الاعتماد عليها في ظل خطة التعايش مع الفيروس.

مواصفات الكمامة القماش أو المستدامة

  • سعرها رخيص
  • قابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة
  •  تسمح بالتنفس بشكل صحيح مقارنة بأنواع أخرى من الكمامات لا تتناسب بشكل مريح مع الوجه.

تعقيم الكمامة القماش

قال طبيب الأوبئة والمناطق الحارة الدكتور أحمد رمزي، إن تعقيم الكمامة القماش يكون بغسلها أولا في ماء ساخن مرة واحدة في اليوم، واستخدام المنظفات التي يكون لها قدرة على قتل الميكروبات.

كما يمكن أيضا غسلها يدويا، من خلال فركها بالماء الدافئ والصابون، ثم تجفيفها بالهواء الساخن.

أشخاص ممنوعون من ارتداء الكمامة القماش

  •  الأطفال تحت سن الثانية
  • أي شخص يعاني صعوبة في التنفس

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