صينيون يبتكرون آلة حاسبة للتنبؤ بالإصابة بكورونا

ابتكرت مجموعة من علماء الصين، آلة حاسبة جديدة تعمل من خلال الإنترنت، حيث يمكنها التنبؤ باحتمالية الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعتقد الخبراء الروس، أن هذه الآلة ستكون مفيدة بشكل كبير لمستخدميها والباحثين والأطباء، حيث يمكن استخدامها في توزيع المرضى داخل المستشفيات وفقًا لحدة الأعراض والإصابة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "إزفيستيا".

ولفت الخبراء إلى أن الآلة الحاسبة الجديدة ليست وسيلة جيدة للتشخيص الدقيق حتى الآن، فهي تساعد الأطباء على اتخاذ القرارات اللازمة عند التشخيص فقط، حيث لا يزال يجب على مستخدميها الحرص الشديد عند استخدامها، في ظل استمرار البيانات السريرية الجديدة حول فيروس كورونا بالقدوم.

يذكر أنه تم تطوير هذه الآلة التي تعرف بـ "COVID-GRAM"، بعد تجارب على 72 عاملًا محتمل تعرضهم للإصابة بعدوى كورونا، فتساهم تلك الأبحاث على تحويل كميات كبيرة من البيانات إلى معايير مفهومة للمتخصصين للاستخدام العملي.