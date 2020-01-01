العثور على جبل يشبه هرم خوفو

أشار موقع Ekaterinburg online إلى أن سياح نادي "الشمال الموحش" الاستكشافي عثروا على جبل في منطقة الأورال، يشبه هرم خوفو في مصر.

واكتشف ليفغيني سفيتوف، رئيس النادي، الجبل المذكور، عندما كان أعضاء البعثة يستعدون لإرسال طائرة مروحية لإحدى المجموعات الاستكشافية في منطقة خانتي مانسيسك ذات الحكم الذاتي.

العثور على جبل شبيه بخوفو

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية، يشبه هذا الجبل هرم خوفو ولكنه أكثر ضخامة، ومقاساته ضعف مقاسات هرم خوفو، وأن أضلعه متجهة بالضبط نحو الاتجاهات الجغرافية الرئيسية.

ويمكن الوصول إلى هذا "الهرم" مشيا على الأقدام مسافة 400 كلم. أو بواسطة طائرة مروحية.

ويقول رئيس النادي إن شكل الجبل يكرر شكل هرم خوفو، ولكن أبعاده أكبر بنحو أربعة أضعاف" طول الضلع الجانبي للجبل كيلومتر واحد مقابل 230 مترا للهرم. و774 مترا مقابل 147 مترا للهرم.

ولا يوجد أي أثر لنشاط الإنسان على الجبل، بل فقط الدببة والذئاب وغيرها من الحيوانات البرية.

وتعتزم الجمعية الجغرافية الروسية، إيفاد بعثة استكشافية إلى هذا الجبل في فصل الصيف لدراسته.