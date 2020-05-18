ظاهرة مثيرة تجمع عطارد والزهرة والقمر طوال هذا الأسبوع

ظاهرة مثيرة
في حدث مثير، تقدم السماء عروضا مذهلة لعلماء الفلك، حيث ستجتمع الكواكب العملاقة في النظام الشمسي في السماء هذا الأسبوع.
وبداية من 21 مايو إلى 25 من الشهر نفسه، سيرقص كل من عطارد والزهرة والقمر معا في سماء الأرض بعد غروب الشمس، ويخرج عطارد حاليا من خلف الشمس، بينما يتأرجح الزهرة بين الشمس والأرض، بحسب "روسيا اليوم".
وفي سمائنا يقترب كوكب الزهرة الآن ليظهر في الأفق ما بعد غروب الشمس بينما يبتعد عطارد عنه.
وسيتزامن الكوكبان معا في ليالي 21 و22 مايو، ويمران في غضون 0.9 درجة عن بعضهما البعض.
وسيكون الزهرة في طور الهلال الرقيق واضحا بواسطة المناظير. وفي مكان قريب، في نفس مجال الرؤية، يجب أن يكون عطارد واضحا أيضا.
وسينزل كوكب الزهرة في الليالي القليلة التالية، ويستمر عطارد في الارتفاع، مع انضمامهما إلى القمر الذي يكون في مرحلة الهلال المتزايد (the waxing Moon).
وفي 23 مايو، سيصل كوكب الزهرة والقمر لأقصى نقطة اقتراب، بعد فترة وجيزة من غروب الشمس، وفي الليلة التالية، يمكن رؤية القمر وهو يمر بالقرب من عطارد، بينما ما يزال الزهرة قريبا.
Here's a teaser for the close conjunction of Mercury v. Venus low to the west at dusk later this week... and the Moon makes three this coming weekend: pic.twitter.com/fm1sC187gQ— Dave 'Indoor Cat' Dickinson (@Astroguyz) May 18, 2020
Here's a teaser for the close conjunction of Mercury v. Venus low to the west at dusk later this week... and the Moon makes three this coming weekend: pic.twitter.com/fm1sC187gQ
ويواصل عطارد صعوده حتى 4 يونيو، لكن مروره بالزهرة والقمر هو أفضل عرض فلكي يمكن مشاهدته لهذا الكوكب في سمائنا.
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