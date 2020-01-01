مغردون عن الطقس السيئ: "لو مموتناش من كورونا هنموت من الحر"

تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، تشهد مصر خلال هذه الأيام ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة العظمى التي تتراوح ما بين 42 و43 درجة مئوية.

وتسبب الطقس الحار في معاناة المصريين ليدشن عدد من نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عدد من التغريدات، التي عبروا من خلالها عن استيائهم الشديد بسبب طقس اليوم، فأبرز ما جاء من بين التعليقات:

غردت "أبرار الجوهري": "الواحد يا هيموت متفيرس يا هيموت مفرهد من الحر".

ودونت "حسناء": "عايزة أجيب مروحة للمروحة اللي شغالة دي علشان صعبان عليا الحر اللي هي فيه".

فيما علق "محمد ميدو": "إيه الحر ده يا جماعة، ده إحنا هنموت بالحر قبل كورونا".

وغرد "أحمد محمد": "ما أنا لو مموتش من كورونا ولا الخنقة بتاعت الحظر، هموت من الحر ده والله".

ودونت "أمنية": "طريقة عمل الموف أون في الحر".

كانت هيئة الأرصاد الجوية قالت إنّه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى الخميس الموافق 21 مايو الحالي، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، ومن المتوقع أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.