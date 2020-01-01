طاقة سلبية وعدم قدرة على العمل.. تأثيرات الطقس الحار على الفرد

موجة من الحرارة العالية تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، حيث تشهد أنحاء الجمهورية ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة العظمى، التي تتراوح مابين 42 و43 درجة مئوية.

ومع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، يعاني الكثير من الأشخاص من حر الصيف، الذي يتسبب لهم في التعرض للعديد من المشكلات، التي تؤثر بدورها على حالاتهم المزاجية.

التأثير النفسي للطقس الحار على الأفراد

وهو ما كشفه الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، في تصريحاته لـ"الوطن"، مؤكدًا على تأثير الحرارة العالية على الأشخاص بصورة سلبية.

وقال هاني، إن درجات الحرارة تعد إحدى العوامل الرئيسية التي تؤثر على نفسية الفرد بشكل عام، وخاصة للذين لا يفضلون فصل الصيف، حيث يتسبب الطقس الحار في إصاباتهم بضغط نفسي كبير، "بيخلي عندهم حالة من الضغط النفسي السيء وبيعملهم مشاكل في التنفس".

وتابع استشاري الصحة النفسية، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمد الفرد بطاقة سلبية كبيرة، تجعله غير قادر على ممارسة حياته اليومية بشكل جيد، "الحر بيشحن الشخص بطاقة سلبية، وبيخليه معندهوش قدرة على العمل أو إنجاز أي مهام بسهولة، عشان كده لازم نقلل الاحتكاك خلال هذه الأيام، ونتقبل بعض قدر الإمكان".

كانت هيئة الأرصاد الجوية قالت إنّه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى الخميس الموافق 21 مايو الحالي، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، ومن المتوقع أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.