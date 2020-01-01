"السر في فيتامين D".. باحثون يكشفون سبب فقدان حاسة الشم

يعتبر فيتامين D الذي يحصل عليه الإنسان من خلال أشعة الشمس وبعض الأطعمة، من أهم الفيتامينات في الوقت الحالي نظرا للدور الذي يلعبه في الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث أن له دورا محوريا في تعزيز نظام المناعة في جسم الإنسان.

فيتامين د يؤثر على حاسة الشم

وقام باحثون من الجامعة الوطنية لعلوم الصحة في إلينوي الأمريكية، بدراسة تأثير نقص هذا الفيتامين على حواس الجسم، وطبقوا دراسة مصغرة على امرأة تبلغ من العمر 47 عاما، غير مدخنة، وشُخّصت سريريا بنقص فيتامين "د" في جسمها.

وتبين أن المرأة التي تم إجراء البحث عليها تعاني من فقدان للشم على المدى الطويل، بحسب موقع " express".

وأعطيت المريضة على مدى 8 أشهر، مكملات فيتامين "د" بجرعات محددة، مع مراقبة مستوى حاسة الشم لديها، وعند نهاية التجربة، أبلغت المريضة عن تحسن كبير لدى حاسة الشم لديها.

ودرس الباحثون حالة أخرى لأنثى غير مدخنة، كانت قد فقدت حاسة الشم لسنوات طويلة وبعد الفحص تبين أن لديها نقص شديد، وتم منحها بشكل تدريجي المكملات من فيتامين "د" مرة في الأسبوع على مدى شهرين، مع إخضاع حاسة الشم للمراقبة.

وسجل الباحثون ملاحظة هامة بعد أيام من بدء التجربة ومنحها الفيتامينات: "فوجئت المريضة بأنها تمكنت من شم رائحة التوابل على شخص استخدمها أثناء الطهي في ذلك اليوم (اليوم الذي تناولت به الفيتامين)".

وكانت 3 دراسات حديثة، نشرت في مجلات علمية محكمة، أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د في أجسامهم، ضعفت مقاومتهم لمرض "كوفيد 19"، وأن نسبة الوفيات لديهم كانت أعلى.