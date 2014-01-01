علاقة نقص "فيتامين د" بفيروس كورونا

03:45 ص | السبت 09 مايو 2020
فيتامين د

فيتامين د

كتب: وكالات

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ضمن الدراسات التي أجريت لمعرفة أسباب زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا، وجدت دراسة، أشارت إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين "د"، وبين الإصابة بـفيروس كورونا.

وتبين من خلال الدراسة التي أجريت في بريطانيا، بالتعاون بين 3 باحثين من جامعة إيست إنجليا، وجامعة إنجليا روسكين، وكوين هوسبيتال فاونديشن، ارتفاع معدل الوفيات بالفيروس المستجد، في المناطق التي تشهد انخفاض مستوى الفيتامين، بحسب موقع "24".

وبعد مقارنة فريق البحث بين البيانات المسجلة عن متوسط فيتامين "د"، لدى سكان 20 بلد أوروبي، وبين عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في هذه البلدان، أظهرت النتائج، وجود صلة بين تزايد معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، وبين انخفاض مستوى فيتامين "د".

ولاحظ فريق البحث، أن دولاً مثل إسبانيا وإيطاليا، ينخفض فيها مستوى فيتامين "د" في الدم، وهي دول شهدت ارتفاعا كبيراً في عدد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس.

كيف تحصل على فيتامين د

وهناك عدة طرق للحصول على فيتامين "د"، أولها التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، كما يوجد في بعض الأطعمة مثل صفار البيض وأسماك السلمون والسردين، كما يوجد في الحليب والفطر (المشروم).

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