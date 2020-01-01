موجود في الشمس.. هل يساعد فيتامين "د" في القضاء على فيروس كورونا؟

فيتامين "د"
يتسابق العلماء لدراسة كل ما يتعلق بالفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، بغرض التوصل لعقار يقضي عليه ويخلص البشرية من أنيابه التي خدشت أكثر من مليوني شخص في العالم.
ومن ضمن الأمور التي يعمل العلماء على دراستها، هي إمكانية وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من فيروس كورونا التاجي المستجد ومستويات فيتامين "د"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتسعى تجربة تستمر لمدة عشرة أسابيع، تشمل 200 مريض بـ كوفيد-19، تجريها جامعة غرناطة في إسبانيا، إلى تحديد ما إذا كان "د" أو "D"، المعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس"، يمكن أن يساعد في مكافحة كورونا أم لا.
ومن المعروف أن فيتامين "د" يُنتج عن طريق تعريض جلد الإنسان لأشعة الشمس، بالإضافة إلى أنه ضروري للغاية لنظام المناعة الصحي في الجسم.
وتأتي هذه التجربة بعد دراسة حديثة أجرتها "Trinity College Dublin"، استنتجت أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين "D" شهدوا انخفاضًا بنسبة 50% في التهابات الصدر.
وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي، من جامعة ساسكس البريطانية: "الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين د في الجسم هم أكثر عرضة للإصابة بالبرد من ثلاث إلى أربع مرات من غيرهم".
وأضافت جينا ماكيوتشي "لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل كوفيد-19 ستكون أسوأ لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين D".
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