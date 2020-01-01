صور.. هكذا يستعد العالم للتعايش مع فيروس كورونا

بعد مرور أشهر من إتباع دول العالم لإجراءات الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، يعود العالم ببطء شديد إلى طبيعته، حيث خففت كل من ألمانيا وفنلندا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية قيود الحجر الصحي، وذلك في ظل خطة التعايش مع الجائحة خلال الأعوام المقبلة.

وخلال هذه الصور، تظهر العديد من إجراءات الحماية التي تم اتخاذها داخل دول أوروبا تزامنًا مع عودة الحياة بصورة تدريجية، في عدد من دول أوروبا وشرق آسيا وذلك للتأكد من حماية الجميع، وفقًا لموقع bored panda الأمريكي.

فمن محطات التعقيم اليدوي والأقسام الزجاجية في الصالات الرياضية إلى الروبوتات التي تقيس درجة حرارة الجسم، تبذل هذه الدول قصارى جهدها للتعايش مع الفيروس.

وخلال الصور، ظهر تعامل الأطفال مع الوضع الجديد داخل المدارس للتعايش مع الجائحة العالمية، وأيضًا وضع العديد من التعليمات بالشوارع والميادين العالمية.