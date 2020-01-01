بسبب مسابقة.. المشاهير يشعلون تويتر حول تريند "مرزوقة وأبو قحط"

ساعات قليلة على إعلان مسابقة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، سرعان ما أشعل الصراع بين المشاهير والشباب والفتيات على دعم حسابي "مرزوقه"، و"أبو قحط" اللذين تصدرا التريند مبكرا.

إعلان المسابقة وشروطها

بدأت الواقعة، بإعلان حساب يحمل اسم "حسين"، لإجراء مسابقة، معلقًا: "عندي لكم مسابقة لصاحب أفضل صورة.. كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره".

وأضاف: "راح يكون فيه 3 فائزين، 2 منهم باللايك، وواحد بالتقييم.. المركز الأول للأكثر لايك 500 ريال، المركز الثاني للأكثر لايك 250، الفائز بالتقييم 250"، واضعا شرط متابعة حساب أحد الأشخاص على تويتر يدعى السيد زياد.

صراع المشاهير يشعل تنافس "مرزوقة وأبو قحط"

انحصرت المنافسة بين صورة أبو قحط، وهي صورة لجلسة في الصحراء وإبريق قهوة ونار مشتعلة، وصورة مرزوقة، وهي صورة لمرآة، قبل أن يتبين أن صورة مرزوقة ليست من تصويرها، بل هي صورة لإحدى صديقاتها، التي أرسلتها لها، وبينما كان التصويت متقاربا، تم استبعاد مرزوقة، لينفرد أبو قحط بالمنافسة.

وفاجأت مرزوقة الجميع بصورة جديدة، لقهوة مثلجة، لتعلن رغبتها بالمنافسة بهذه الصورة التي التقطتها بنفسها، ليبدأ الترويج لها من قبل الفنانات والناشطات على تويتر، حتى تفوقت بشكل مفاجئ على صورة أبو قحط.

ودعمت العديد من الحسابات الرسمية للأندية والمشاهير للصورتين، بعدما أصبحت المنافسبة بين الرجال والنساء، نظرًا لأن حساب أبو قحط مختص بتداول أخبار كرة القدم، بينما مرزوقة يتابعها العديد من الفتيات، ولكن نجحت مرزوقة من الفوز في المسابقة بالنهاية بعد حصولها على أكثر من 1.3 مليون إعجاب، بينما اكتفى أبو قحط بـ800 ألف إعجاب.

صراع أسري بين فابريجاس وزوجته بسبب المسابقة

وقام الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب نادي موناكو الفرنسي، وبرشلونة الإسباني سابقا بإعادة تغريد تويتة "أبو قحط"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، لدعمه في المسابقة.

وفاجأت زوجة فابريجاس الجميع، بدعم حساب "مرزوقة" من خلال إعادة تغريدتها، معلقة عليها: "حبيبتي مرزوقة وهيدا دعمي إلك هون قولي إن شاء لله".