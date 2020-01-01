بسبب مسابقة.. فابريجاس وزوجته يشعلان "تويتر"

أشعل الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب نادي موناكو الفرنسي، وبرشلونة الإسباني سابقا، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع زوجته، بسبب مسابقة طرحت مؤخرًا على موقع التدوينات القصيرة الشهير.

وبدأت الواقعة، بإعلان حساب يحمل اسم "حسين"، لإجراء مسابقة، معلقًا: "عندي لكم مسابقة لصاحب أفضل صورة.. كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره".

وأضاف: "راح يكون فيه 3 فائزين ، 2 منهم باللايك، وواحد بالتقييم.. المركز الأول للأكثر لايك 500 ريال، المركز الثاني للأكثر لايك 250، الفائز بالتقييم 250"، واضعا لشرط متابعة حساب أحد الأشخاص على تويتر.

فابريجاس وزوجته يشعلان المسابقة

وبدأ الصراع بين العديد من الحسابات، ولكن نسبة التفاعل الأعلى كانت منحصرة بين حساب يدعى "مرزوقة"، وأخر يدعى "أبو قحط".

وقام "فابريجاس" بإعادة تغريد تويتة "أبو قحط"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، لدعمه في المسابقة.

ولم يمر وقت طويل، حتى قامت زوجته دانييلا سمعان، بإعادة تغريد تويتة "فابريجاس"، معلقة عليها: "الله عليك يا سيسك عم تشتغل من ورى ضهري.. منشوف".

وفاجئت زوجة فابريجاس الجميع، بدعم حساب "مرزوقة" من خلال إعادة تغريدتها، معلقة عليها: "حبيبتي مرزوقة وهيدا دعمي الك هون قولي إن شاء لله".