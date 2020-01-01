بـ"الزنجبيل والشوفان"..خبير تغذية يضع روشتة حرق دهون الجسم خلال الصيام

نصح محمد شانة، خبير التغذية، المواطنين بشرب القهوة الخضراء والشاي الأخضر وخل التفاح لسد الشهية في فترة ما قبل تناول الإفطار مباشرة أو بعد الإفطار مباشرة لتقليل شهية تناول المزيد من الحلويات، حتى لا يشعر المواطن بالزيادة في الوزن الفترة الحالية، وذلك خلال لقائه في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "شانة"أن هناك انطباعا لدى المواطنين بأن الريجيم خلال فترة الصيام هو الأصعب إلا أنه من الممكن استغلال ساعات الصوم الإجبارية طوال اليوم في عمل نظام رجيم جيد تستطيع بواسطته حرق 3 كيلو جرامات أسبوعيا من الدهون على الأقل باستخدام الخامات الطبيعية، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تتطلب البقاء لفترات طويلة في المنزل، فقلة الحركة تؤدي إلى زيادة الوزن.

وشدد خبير التغذية، على ضرورة تناول عدد كبير من المشروبات مثل الكمون والقرفة والزنجبيل لزيادة نشاط الدورة الدموية وحرق الدهون خلال الفترة الحالية، فضلًا عن استخدام الشوفان وجنين القمح والرز البني والكينوا، نظرًا لغناها بالألياف وتوصيل الشعور بالشبع وكبح الشهية.