"احذر السوشيال ميديا".. روشتة دواء منزلي لـ كورونا قد تسبب العمى

منذ انتشار فيروس كورونا، يخاف بعض الناس من الذهاب للمستشفيات أو العيادات رغم الاشتباه في إصابتهم بالفيروس المستجد، ليقرروا أن يتلقوا العلاج في منازلهم.

وفي هذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لروشتة لبعض الأدوية التي نصحوا غيرهم باستخدامها في حال الاشتباه في الإصابة بكوفيد 19، عبارة عن بروتوكول علاج كورونا من مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي والذي يتم فيه استخدام الأدوية وسيلتاميفير، هيدروكسي كلوروكين، وزيثروماكس.

وانتشرت هذه الصورة بكثرة عبر مواقع "السوشيال ميديا"، دون معرفة صحتها أو فعاليتها في علاج الفيروس دون استشارة الطبيبن ليعلق طبيب مكافحة العدوى في مستشفى العزل بأسوان محمد حمزة، قائلا إن هذا العلاج المتداول يستخدم في المستشفيات فقط ولا يجوز للمريض أخذه من تلقاء نفسه فهو يؤخذ بتركيزات معينة حسب حالة المريض بناء على تقييم طبي.

وحذر طبيب مكافحة العدوى في حديثه لـ"الوطن"، من تناول أي شخص لهذا العلاج عند إصابته كورونا أو أعراضها لأنها قد تؤدي إلى العمى وفق قوله، "الشخص لو اتعزل في البيت بيبقى ليه أدوية معينة وبتتاخد باستشارة الطبيب فقط".

تداول روشتة لعلاج كورونا في المنزل أمر في غاية الخطورة

وافق حمزة في الرأي الدكتور حسام فتحي أحد أعضاء فريق العزل بمستشفى إسنا بالأقصر، مؤكدا أن استخدام هذه الروشتة في المنزل دون استشارة الطبيب خطر على القلب والكلى والكبد قائلا "طرح ورقة زي دي على الفيس بوك أمر في غاية الخطورة".