قناع يمكنه قتل فيروس كورونا فور لمسه

يعمل باحثون أمريكيون على ابتكار قناع من شأنه القضاء على فيروس كورونا.

قناع فيروس كورونا

يتميز القناع بإمكانية محاصرة الفيروس وقتله فور لمسه، يحتوي القناع على طبقة من الإنزيمات تساعد على محاصرة الفيروس من خلال استهداف أجزائه البارزة البروتينية وفصلها للقضاء على الفيروس على الفور، بمجرد محاولته اختراق القناع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويلتقط القناع الفيروس ويحاصره على السطح قبل أن يتعمق، مما يقلل من عدد الجسيمات في الهواء التي يمكن أن تنتقل إلى أشخاص آخرين.

وقال قائد الفريق وبروفيسور الهندسة الكيميائية ديباكار باتشكاريا: "لدينا القدرة على إنشاء قناع ذي طبقة لن تساعد فقط في منع دخول الفيروس مثل أقنعة N-95، بل تقضي على الفيروس تماما".

ويمكن استخدامه من قِبل ملايين العاملين في مجال الرعاية الطبية والذين يتعاملون مع الفيروس يوميا وغيرهم ممن يفتقرون إلى ما يحميهم من كورونا، كما أن الابتكار قد يساعد مستقبلا في الحماية من عدة فيروسات مسببة للأمراض البشرية.

وكشف البروفيسور، أن فريقا موسعا من أقسام مختلفة من الجامعة، سيشارك في عملية تطوير الابتكار واختباره في مراحله الأخيرة، والتي قد تستمر عدة أشهر قبل إتاحة النموذج النهائي منه للعامة.