4 طرق لقراءة رسائل واتساب من دون علم المرسل

10:17 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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يعاني الكثير من مستخدمي  تطبيق التراسل الفوري واتساب، من الإحراج بسبب الرسائل التي يتلقونها، خاصة عند عدم رغبتهم بالإجابة على رسالة ما من شخص محدد.

ويظهر واتساب علامات زرقاء عند قراءة الرسائل من قبل المستقبل، مما يجعل الكثيرين يشعرون بالإحراج بسبب عدم الرد، لأسباب مختلفة، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

لذلك نرصد لكم، 4 حيل لقراءة الرسائل من دون علم المرسل، كالتالي:

تعطيل العلامات الزرقاء

انتقد الكثيرون إطلاق الشركة ميزة الإشعارات الزرقاء للدلالة على استقبال الرسائل ومشاهدتها من قبل المرسل، لذلك قامت الشركة لاحقا بإضافة خيار خاص يمكن المستخدم من إيقاف تفعيل هذه الميزة، من خلال الدخول إلى قائمة الخيارات وإلغاء تفعيل خيار "Read Receipts"، لكن تفعيل هذه الميزة سيعلم به المرسل بمجرد الرد على الرسالة، حيث تبقى الإشعارات رمادية اللون، بالإضافة إلى أن الإشعارات الزرقاء ستختفي عند الجميع.

قراءة الرسائل في شريط تنبيهات الموبايل

وتعتمد على الإشعارات التي يظهرها التطبيق على واجهة أندرويد الرئيسية، ويمكنك بمجرد استقبال رسالة عبر واتساب، سحب شريط التنبيهات المتواجد أعلى واجهة "أندرويد"، وستظهر لك الرسالة كاملة، لكن من دون النقر عليها، ومن سلبيات هذه الطريقة أنها تظهر آخر رسالة مرسلة فقط.

إيقاف الاتصال بالإنترنت

وتعتمد هذه الطريقة على إيقاف شبكة الإنترنت في الموبايل، ثم فتح الرسالة، لكن يجب الحذر قبل إعادة تشغيل الانترنت، يجب إيقاف التطبيق بشكل نهائي والخروج منه بالكامل، وبالتالي لن يتلقى المرسل الإشعارات الزرقاء.

إضافة البرنامج إلى الشاشة الرئيسية

عند إضافة أي برنامج إلى قائمة البرامج الرئيسية في أنظمة "أندرويد" سيتم فتح الرسائل تلقائيا ووضعها على واجهة الشاشة، لذلك لا يتم فتح التطبيق ولا تظهر الإشعارات لدى المرسل، لكنك تستطيع قراءة أي رسالة بمجرد وصولها.

وتتيح هذه الطريقة إمكانية الرد على المرسل من دون فتح الرسالة أيضا، ولتفعيل هذه الميزة عليك فتح قائمة الإضافات على هاتفك الأندرويد ثم قم بالبحث عن واتساب وسحبه الى الشاشة الرئيسية.

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