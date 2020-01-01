إخفاء آخر ظهور.. حيل سحرية لجعل محادثات "واتساب" سرية وآمنة

يحتاج الناس حاليا لضمان أمن وسرية محادثات واتساب، خاصة بعد لجوئهم لاستخدام التطبيق كثيرا بسبب اضطرارهم للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أمان محادثات واتساب

ويعتمد تطبيق "واتسآب" على تقنية تشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا يحتفظ فيها برسائلك الخاصة على خوادمه ولا يمكن لأطراف ثالثة قراءتها، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه حتى تلك التقنية ليست آمنة بنسبة 100%، لذا حدد موقع "تايمز نيوز ناو" عدة حيل سحرية بسيطة، لعمل واتسآب في سرية وأمن كامل.

تغيير رمز الأمان:

تحتوي كل محادثات عبر "واتسآب" على رمز أمان خاص بك للتحقق من أن مكالماتك ورسائلك مشفرة بصورة كاملة.

يمكن العثور على هذا الرمز في شاشة معلومات الاتصال، كرمز QR ورقم مكون من 60 رقمًا.

وقد تتغير رموز الأمان المستخدمة في التشفير من طرف إلى طرف، ولكن قد يكون هذا بسبب قيامك أنت أو جهة الاتصال الخاصة بك بإعادة تثبيت تطبيق "واتسآب" أو تغيير الهواتف.

توثيق ذو اتجاهين:

يعد التحقق من خطوتين هو ميزة اختيارية تضيف مزيدًا من الأمان إلى حسابك عبر واتساب، ويجب أن تكون أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على تطبيق المراسلة الشهير مصحوبة برقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام، الذي قمت بإنشائه عند تفعيل هذه الميزة.

قفل بصمة الأصبع

يضفي قفل بصمة الأصبع مساحة أمان إضافية، حيث لن يفتح تطبيق واتسآب إلا ببصمة أصبعك.

إخفاء آخر ظهور:

يمكنك الانتقال إلى المزيد من الخيارات وهي نقطة ثلاثية أفقية، ثم ادخل إلى الإعدادات ومنها إلى أيقونة الحساب، ثم خيار الخصوصية، واختر إلغاء تفعيل تلك الأمور.

الروابط المريبة

عند تفعيل تلك الخاصية، فعند استقبال حسابك على واتسآب أي روابط مريبة أو غير عادية، سيظهر لك تنبيه بعدم فتح تلك الروابط وأنها خاصة بموقع غير شرعي أو موثق.