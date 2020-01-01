جوجل توفر تطبيقا مجانيا لمكالمات الفيديو

09:50 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
جوجل

جوجل

كتب: وكالات

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تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دفع شركة جوجل لإضافة ميزة جديدة، لمساعدة المستخدمين على التواصل أثناء فترة الحجر المنزلي، المفروض للحد من تفشي الجائحة العالمية.

وقررت جوجل، أن تتيح أحد أشهر تطبيقاتها لمكالمات الفيديو مجانا للمستخدمين، حيث أشارت إلى أن جميع من يملك حسابا رسميا تابعا لها على الإنترت بات بإمكانه الاستفادة من خدمات تطبيق Google Meet مجانا، بحسب "روسيا اليوم".

وستوفر خدمات التطبيق، إمكانية الاتصال عبر تقنية الفيديو لفترة غير محدودة للمستخدمين مجانا حتى سبتمبر القادم، واعتبارا من أول سبتمبر ستكون المدة الزمنية للاتصال المجاني 60 دقيقة.

وذكرت العديد من المواقع المختصة بشؤون الإنترنت وتقنية المعلومات، أن هذه الخطوة من جوجل من شأنها أن تزيد منافسة Google Meet لتطبيق Zoom الذي يعتبر من أكثر تطبيقات الاتصال عبر الفيديو استخداما في الوقت الحالي.

جدير بالذكر، أن جوجل في الفترة الأخيرة، تعمل على اختبار العديد من الميزات التي من شأنها أن تحسن جودة استخدام هذا التطبيق واستقطاب أكبر قدر من المستخدمين إليه، حيث بدأت باختبار ميزة لعزل الضوضاء الخارجية أثناء استعماله، كما تختبر ميزات أخرى ستسهل عملية تبادل البيانات من خلاله أثناء الاجتماعات الإلكترونية التي تعقد عبر تقنية الفيديو.

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