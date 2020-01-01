"جوجل" تضيف ميزة جديدة لراحة متصفحي Chrome

01:57 م | الجمعة 15 مايو 2020
جوجل تضيف ميزة جديدة لمتصفحها الشهير Chrome لراحة المستخدمين

جوجل تضيف ميزة جديدة لمتصفحها الشهير Chrome لراحة المستخدمين

كتب: وكالات

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 كشفت شركة جوجل عن إضافة جديدة لمتصفحها الشهير "كروم" من شأنها أن تجعل استخدامه أسهل.

وأشارت الشركة في موقعها الرسمي إلى أن ميزة "Tab Groups" التي تختبرها حاليا في النسخة التجريبية "Chrome Beta" ستظهر قريبا في نسخ متصفحها الرسمية.

وستساعد الميزة الجديدة المستخدمين على تجميع الصفحات في التطبيق بالطريقة التي تناسبهم، وترتيبها في مجموعات تتعلق كل مجموعة منها بموضوع معين، ما سيسهل من سرعة التنقل بين الصفحات المفتوحة أثناء العمل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الضغط على الصفحة المفتوحة في المتصفح بزر الماوس الأيمن، ومن ثم النقر على خيار "Add Tab to Group"، وبعدها اختيار اسم للمجموعة التي سيوضع فيها التبويب ولون مميز للمجموعة.

ويمكن للمستخدمين حاليا تجربة هذه الميزة عبر التوجه إلى موقع جوجل الرسمي على الإنترنت وتحميل النسخة التجريبية من المتصفح.

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