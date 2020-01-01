ما يزيد من سرعة الإنترنت.. جوجل تنهي أهم مشكلات متصفح "كروم"

09:32 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
متصفح كروم

متصفح كروم

كتب: وكالات

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يعاني العديد من مستخدمي متصفح Chrome من بعض المشكلات، ويأتي على رأسها مشكلة "الإعلانات الكبيرة" أي التي تتصف بأحجام تحميل بيانات كبيرة، لذا بات من الضروري تجنيب المستخدمين من هذا النوع من الإعلانات، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت جوجل، في مدونة لها مؤخرًا، أنها بدأت باختبار ميزة جديدة ستخلص مستخدمي "كروم" من هذه المشكلة، وستمنع ظهور عدة أنواع من الإعلانات للمستخدمين، بما فيها الإعلانات التي تشغل أكثر من 4 ميجابايت من بيانات الشبكة، أو الإعلانات التي تستهلك 60 ثانية أو أكثر من مدة استخدام معالج الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، ما سينعكس إيجابا على سرعة استخدام الإنترنت عند المستخدمين، ويساهم بشكل فعال في ترشيد استهلاك البيانات التي قد تكلفهم نفقات إضافية.

وأضافت جوجل: "اكتشفنا مؤخرا أن جزءا من الإعلانات يستهلك حصة غير متناسبة من موارد الجهاز، مثل البطارية وبيانات الشبكة، دون علم المستخدم بذلك، المتصفح  سيقوم بحظر الإعلانات التي سيزيد مقدار بياناتها عن حد معين، وستظهر رسالة للمستخدم بأن الإعلان قد تم إخفاؤه".

ومن المقرر، أن تبدأ جوجل بتطبيق هذه الإجراءات في متصفحها، اعتبارا من أغسطس القادم، بعد طرحها لنسخة جديدة محسنة من متصفح "كروم"، ضمنتها العديد من المزايا المهمة الأخرى مثل ميزة تساعد المستخدمين على ترتيب التبويبات.

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