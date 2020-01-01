27 من رمضان.. أدعية مستحبة في ليلة القدر

"اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا".. أدعية مختلفة يبتهل بها المسلمون إلى الله ويتضرعون إليه أملًا في قبول توبتهم، واستجابة دعواتهم في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

والليلة هي ليلة السابع والعشرون من رمضان، والتي قد تكون ليلة القدر إحدى الليالي المباركة التي اختصها الله بالذكر في كتابه الكريم.

وأوضح الشيخ الأزهري أحمد مدكور، في حديثه لـ"الوطن"، أنه ينبغي أن يجتهد المسلمون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الأيام الأخيرة من رمضان.

موعد ليلة القدر

قال النبي صلى الله عليه وسلم "تحروا ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان"، أي في الليالي الوترية 29،27،25،23،21.

دعاء ليلة القدر

عن عائشة رضي الله عنها "قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي".

ويمكن الدعاء بما يتمناه الشخص بشرط الإخلاص في النية، وعدم الدعاء بالأذية لأي شخص، ويستحب الصلاة والدعاء.

فضل ليلة القدر

الله يغفر الذنوب فيها للناس جميعًا، فعن النبي صلى الله عليه وسلم "إنَّ لله عتقاءَ في كلِّ يوم وليلة، لكلِّ عبد منهم دعوةٌ مستجابة".

وعن الإمام الشافعي "من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منها -أي من ليلة القدر-"، وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من صلى العشاء الآخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر".