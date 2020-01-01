كورونا تحيي رياضة ركوب العجل.. وصاحب محل: نظام تقسيط بـ3 جنيهات يوميا

04:03 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
استبدال المواصلات العامة بالدرجات الهوائية

استبدال المواصلات العامة بالدرجات الهوائية

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

شفاء مريضتين تجاوز عمرهما 100 عام من كورونا في موسكو

شفاء مريضتين تجاوز عمرهما 100 عام من كورونا في موسكو

دراسة: المتعافون لا ينقلون عدوى كورونا للآخرين

دراسة: المتعافون لا ينقلون عدوى كورونا للآخرين

دراسة: ثلث الموظفين يعملون لوقت أطول من ذي قبل بعد أزمة كورونا

دراسة: ثلث الموظفين يعملون لوقت أطول من ذي قبل بعد أزمة كورونا

دراسة تكشف عن الغذاء الأكثر فائدة للحماية من أمراض القلب

دراسة تكشف عن الغذاء الأكثر فائدة للحماية من أمراض القلب

يبدو أن "كورونا"، أنعش سوق الدراجات الهوائية، حيث عمل الكثيرون باستبدلها بالمواصلات العامة المزدحمة، تجنباً للزحام وملامسة الآخرين، وساهم أحمد الحسيني، صاحب أحد محلات الدراجات، بمنطقة مدينة نصر، في تسهيلات شراءها، من خلال البيع بنظام التقسيط البسيط، بدفع 3 جنيهات، يومياً، لمدة 36 شهراً.

موظفون، ورياضيون، أكثر الفئات استخداماً لهذه الدرجات، بديلاً للمواصلات العامة المعروفة بزحمتها، ويترددون كثيراً على شرائها مؤخراً، وخصوصاً في ظل نظام التقسيط المريح الذي يقدمه: "في ناس بتروح بيها أشغالها خايفين من الزحمة وشايفيين أنها آمن مواصلة وفي نفس الوقت أرخص حاجة في ظل الظروف اللي إحنا فيها، وفي الفئة التانية اللي انقطعوا عن الرياضة بعد ما الجيمات قفلت ويستخدموها حولين بيوتهم قبل ساعة الحظر"، بحسب أحمد.

وبهذه الطريقة، عاد مشهد ممارسة الدراجات كرياضة يومية وأساسية وصحية، ورفع شعار "يلا نشجعهم يرجعوا يركبوا عجل من تاني"، حيث يحرص على تقديم تسهيلات أخرى، لحث المواطنين على ممارسة رياضة الدراجات من خلال توزيع هدايا عند الشراء بنظام الكاش: "بوزع رفرف وحامل زمزمية وجرس وبيكون التوصيل مجاناً".

أعداد كثيرة تترد على المحل للاستفسار عن أنواعها وأحجامها، وأيضاً لشرائها: "بيدخلوا لي مش أقل من 40 شخصا بيشتري يعني بيخرج من عندي كل يوم 40 عجلة بكل الأحجام، واللي بيستفسر وبيروح ياخد القرار ويرجع لي مش أقل من 100 فرد"، وتتعدد أنواعها بين المخصص للسباق، والتقليدي بفرامل تقليدية أو فرامل زيت، والمخصصة لهبوط السلالم أو صعود الأرصفة، وهناك دراجات خاصة بالأطفال، وأيضاً للفتيات ذات الألوان الفاتحة كـ"البينك، والأصفر، والأزرق"، وهذه الألوان، عليها إقبال كبير من السيدات.

الأكثر قراءة

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

تحذيرات خطيرة من درجات الحرارة في مصر غدا: الأعلى في العالم

شرح أستاذ التغيرات المناخية، خطورة درجات الحرارة بداية من غدا حتى الخميس المقبل، وقدم نصائح عدة كما يلي..
قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

الإفتاء: يجوز الإفطار في نهار رمضان لارتفاع درجات الحرارة بشرط

كشفت هئية الأرصاد، أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 26 رمضان، حتى الخميس المقبل الموافق 28 رمضان
كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

كارثة عالمية.. كتاب عمره 50 عاما يتنبأ بنهاية العالم في عام 2020

فيروس قاتل ينتشر حول العالم وتحذيرات من طقس سيئ لكوكب الأرض، بالإضافة إلى مجموعة من الحرائق في غابات الأمازون، كلها أحداث وقعت خلال فترة قصيرة من عام 2020.
منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

منجمون يتوقعون نهاية العالم يوم 4 يوليو: ظاهرة تحدث لأول مرة

يتوقع المنجمون أن يضرب الأرض وباء جديد وكوارث طبيعية مدمرة، وذلك استنادا إلى ظاهرة تحدث للمرة الأولى في التاريخ خلال شهر يوليو المقبل، إذ تصطف كواكب المنظومة