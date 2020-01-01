هل يحمي قناع الوجه الأطفال الرضع من كورونا؟ أطباء يوضحون

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يحاول الكثيرون حماية أنفسهم وأطفالهم سواء بالكمامات أو المطهرات وغيرهما من التعليمات الضرورية، ومن بين ذلك انتشر في الصيدليات والمتاجر الخاصة بالمستلزمات الطبية قناع واقي الوجه.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لدرع حماية الوجه يرتديه أطفال رضع أي حديثي الولادة، ما طرح تساؤلات عديدة من مستخدمي السوشيال بـ "هل هو مضر عليهم أم مفيد؟، وهل يمكنهم التنفس من خلاله أم لا؟".

ورد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح لـ "الوطن"، على كافة التفاصيل بشأن قناع واقي الوجه المنتشر حاليا في الأسواف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن بشكل عام هذا الدرع يعمل على حماية الاحتكاك المباشر بالمحيطين بك أو الرذاذ والإفرازات المباشرة.

وشرح الحداد، أن قناع واقي الوجه مصنوع للأمور المفاجئة والحماية من المحيطين بالشخص سواء من السعال أو العطس: "طبعا الكمامات غير مناسبة للرضع، أما القناع ده بيعدي الهواء ممكن يمنع شوية الرذاذ أو لو حد كح لكن ده للكبار مش هيمنع كورونا ده واقي للحاجات المفاجئة والكمامة هي اللي ضرورية لأن الفليتر بيمنع دخول الفيروس لكن القناع ملوش وظيفة تنفسية".

هل قناع واقي الوجه مضر على الأطفال؟

وعن سؤال هل استخدام قناع حماية الوجه مضر على الأطفال أو الرضع، قال الحداد إنه غير مضر لأن حجمه كبير ولا يكتم النفس كونه لا يلمس الأنف: "اللي غلط عليهم الكمامة القماش وخاصة للأطفال أفل من سنتين، الطفل لو رضيع مش محتاج كمامة لكن لو سنتين ممكن يشتري كمامة عادية لكن القطنية لأ".

استشاري طب الأطفال: قناع واقي الوجه لا يعطي حماية قوية

ووافقه الرأي الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال، قائلا لـ "الوطن"، إن قناع واقي الوجه لا يعطي حماية قوية مثل الميسك، ويمنه منع ميكانيكي مثل دخول الرذاذ، لكن يمكن أن يعبر له الفيروس: "المفروض الأطفال ملهومش خروج في في الضرورة والرضع ممنوعين من الكمامة، أما الأطفال لما يكون قادر يتحملها وفاهم ومتضايقوش من قلة الهواء".

كما أنه أكد أن قناع حماية الوجه ليس له أي ضرر، في حال أراد الشخص استخدامه سواء للكبار أو الصغار: "المفروض اللي لابسه يلبس تحتيه مسك عشان يحمي نفسه"، ونصح شبيب بأهم ثلاث أشياء على أي شخص اتباعها وهي غسيل اليدين كل فترة، والالتزام بالتباعد بين المحيطين وتغطية الوجه.

ونصح شبيب الأمهات بالخروح من المستشفى سريعا بعد الولادة في حال كانت حالتها الصحية جيدة ولا تستدعى التواجد هناك، حتى لا تتعرض هي ورضيعها لأي ضرر.