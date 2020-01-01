دراسة: المتعافون لا ينقلون عدوى كورونا للآخرين

10:47 ص | الثلاثاء 19 مايو 2020
مركز مكافحة الأمراض : المتعافون لا ينقلون عدوى كورونا للأخرين

مركز مكافحة الأمراض : المتعافون لا ينقلون عدوى كورونا للأخرين

كتب: وكالات

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باحثون يعثرون على سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد

باحثون يعثرون على سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد

كشف باحثون عن أنّ المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا ينقلون العدوى للآخرين بعد تعافيهم من المرض.

وقال علماء من المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنّه أجريت دراسة على 285 شخصا تعافوا من مرض (كوفيد-19)، ثم ثبتت إصابتهم بالفيروس مجددا بعد الشفاء منه، حيث أخرجوا من المرافق الصحية بعد أن شفوا منه وجاءت نتائج الاختبارات السابقة سلبية، وبفحصهم بعد الشفاء، جاءت النتائج إيجابية مجددا، غير أنّهم لم يتسببوا بأي عدوى للآخرين، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "بلومبيرج".

ولم ينتشر فيروس كورونا الجديد أو ينتقل منهم إلى أي شخص آخر، كما لم يكن بالإمكان إجراء زراعة لعينة من الفيروس مأخوذة منهم، ما يشير إلى أنّ المرضى كانوا يتخلصون من جزيئات الفيروس المعدية.

وتشير الدلائل الجديدة من كوريا الجنوبية، إلى أنّ أولئك الذين تعافوا من مرض كوفيد-19 لا يمثلون خطرا بنشر فيروس كورونا عندما يتم تخفيف إجراءات الابتعاد الاجتماعي.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إنّه بموجب البروتوكولات المنقحة، لا ينبغي مطالبة الأشخاص بإجراء اختبار سلبي للفيروس قبل العودة إلى العمل أو المدرسة بعد شفائهم من مرضهم واستكمال فترة عزلهم.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير لها، أنّه بموجب البروتوكولات الجديدة، لا توجد حاجة إلى اختبارات إضافية للحالات التي خرجت من الحجر الصحي.

وبعض المرضى ظهرت لديهم نتائج إيجابية للفيروس مرة أخرى حتى 82 يوما بعد الإصابة، غير أنّه تقريبا في جميع الحالات التي أجريت اختبارات الدم لها أظهرت وجود أجسام مضادة ضد الفيروس.

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