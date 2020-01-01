كيف ينتقل كورونا عبر العيون وطرق الوقاية منه

حذرت الدراسات من انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر العيون، وليس فقط عبر الأنف والفم، الأمر الذي يثير تساؤلات البعض حول هذا الأمر.

الدكتور مصطفى هدهود أخصائي أمراض العيون، شرح لـ"الوطن" كافة التفاصيل بشأن انتقال كورونا عبر العين وما علاقته بالفيروس الشرس وكيفية الوقاية.

في البداية لابد أن يعلم الشخص أن مشكلة الفيروس أنه يمسك في المستقبلات الحسية الموجودة بالرئتين الذي بوظيفته يعمل على تسهيل تبادل الأوكسيجن فعندما يكون في حالة اختناق أو نسبة الأوكسجين قليلة يخرج هذا الإنزيم حتى يعمل في كفاءة: "كورونا بقى بيروح يمسك في المستقبلات الحسية الإنزيم ده فبالتالي يقدر يدخل جوه الخلايا بتاعت أنسجة الرئتين ويعمل استنساخ لنفسه ويدمر الخلايا"، وفقا لمصطفى.

علاقة فيروس كورونا بالعين

شرح مصطفى، أن الفيروس يحتاج أن يدخل في الجسم جتى يمسك في الإنزيم عن طريقة أي شيء يطلق عليها "أغشية مخاطية" مثل الحلق والغدد اللمفاوية والأنف: "والعين نفسه في غشاء مخاطي اسم اللمتحم فكورونا بيقف على الملتحمة وفيها شرايين وأوردة ويتسحب ويدخل للدم ويوصل للرئة أو بيدخل عن طريق القناة الدمعية ثم الحلق وبعدين على الرئتين مباشرة لأن العين مفتوحة على المناخيرومن المناخير على الحلق والقصبة الهوائية على طول"، هكذا هي وسيلة العدى التي من الممكن أن تحدث من خلال العيون.

تأثيرات وأعراض الفيروس على العين

وجد العلماء أن المستقبلات الحسية الموجودة في منطقة ملتحمة العين تسهل انتقال العدوى من خلالها وعمل مشاكل في الجسم، بحسب مصطفى الذي أشار أيضا إلى أن الدرسات التي جاري البحث فيها بأوروبا وأمريكا تظهر أن أغلب المصابين بفيروس كورونا ليس من خلال العين ولكن إذا كان عن طريق العيون تكون: "التهاب أو احتقان أو احتكاك شديد أو إحساس بحبيبات رمل من الداخل أو دموع"، هذه هي الأعراض التي ظهرت حتى الآن

واستكمل مصطفى حديثه، أن الدرسات وجدت أن الحالات التي تظهر فيها أعراض العيون تكون دليل على الإصابة شديدة جدا ويكون الجسم عليه ضرر كبير جدا من الفيروس: "أغلبية الوفيات اللي بيحصلها مشاكل في عينها ومعظم اللي بيتم شفاهم مكنش الموضوع لي علاقة بعينيهم".

كيفية وقاية العين

- البُعد عن أي شيء مرتبط بلمس العيون مثل ارتداء العدسات اللاصقة.

- ممنوع نزول حمامات السباحة، ولكن البحر غير مضر.

- غسل الوجه باستمرار وبالصابون.

- حمل دائما قطرات مرطبة للعين أي بديل الدموع ووضعها كل فترة.

- التغذية الجيدة حيث أن الدموع طبيعي تكون بها بروتينات وأجسام مضادة للفيروسات لذلك لابد من تقوية الصحة والمناعة حتى يتم فرزها في الدموع وخاصة ما التغذية التي تحتوي على فيتامينات "A" و"C" و"D" و"E"، وأهم ثلاثة للعيون A وc والزينك.

- الابتعاد عن ارتداء القفازات كونها خاصة للطاقم الطبي، ويخطأ الكثيرون في ارتداءها لفترة كبيرة حيث وصفها مصطفى بأنها عبارة عن مغناطيس تجذب اللكتيريا والفيروسات والفطريات وعندما يعمل الشخص على استخدام ما يحيطه من هاتف ذكي وأماكن التي يجلس لها يمكن ان تنتقل إليه بمجرد خلع القفازات ولمسها، وفي حال كنت تريد ارتداءهها فلمدة لا تتجاوز عن الربع ساعة.

- حمل الكحول طوال الوقت لتعقيم اليدين مع محاولة غسل اليدين كل فترة.