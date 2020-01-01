دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. اللهم أصلح ذات بيننا

يحرص المسلمون على إيجاد أدعية مستحبة، وردت عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة والصالحين، ليرددوها ويكتسبون ثوابها في شهر رمضان الكريم، إذ تتضاعف فيه الحسنات ويتعاظم الثواب والأجر والفضل.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، الدعاء المستحب في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، انطلاقًا من قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)، كما ورد عن النبي، أنّ للصائم دعوة لا ترد.

ويتحرى المسلمون حول العالم في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، التي تعد خير من ألف شهر، واختلف أهل العلم في وقت هذه الليالي، فروي أنّها ليلة إحدى وعشرين، وروي أيضا أنّها ليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين، وآخر ليلة، فقد وردت في كل هذه الليالي روايات، وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات بأنّها تنتقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان.

أما بالنسبة للأدعية المأثورة في العشر الأواخر من رمضان وفي تلك الليلة: "اللهمَّ أصلحْ ذاتَ بينِنِا، وألِّفْ بينَ قلوبِنَا، واهدِنَا سبيلَ السلامِ، ونجنَا منَ الظلماتِ إلى النورِ، وجنبنا الفواحشَ ما ظهرَ منها ومَا بطنَ، اللهمَّ باركْ لنَا في أسماعِنا وأبصارِنا وقلوبِنا وأزواجِنا وذرياتِنا، وتبْ علينا، إنَّكَ أنتَ التوابُ الرحيمُ، واجعلنَا شاكرينَ لنعمتِكَ يا كريم يا الله".