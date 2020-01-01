تناول الإفطار داخل العمليات.. تكريم طبيب بعد إصراره على إكمال الجراحة

خطف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، الدكتور عبدالرزاق الهزيمي، أنظار الجميع، بعدما تداول صورة له، أثناء تناوله وجبة الإفطار عقب آذان المغرب، خلال إجرائه عملية جراحية.

ونشر "الهزيمي" الصورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا: "إفطار بغرفة العمليات ولله الحمد أثناء إجراء تدخل جراحي، لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني من نزف دماغي، إثر تشوهه بأحد الأوعية الدموية الدماغية، كتب الله أجر جميع الزملاء".

وأوضح "الهزيمي"، أن العملية الجراحية كانت عاجلة، وتصادف وقتها مع دخول وقت الإفطار، ما استدعى مبادرة الكادر تقديم الماء والعصير بشكل سريع، لمواصلة العملية سريعا، التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأضاف: "جميع الزملاء يسخرون جهودهم على مدار الساعة ويقومون بمهماتهم في جميع الأوقات لإنقاذ حياة الناس في ظل مواجهة جائحة كورونا المستجد، لافتا إلى أن العلميات الجراحية مستمرة دائما ولا تعيقها أوقات الصيام".

وزير الصحة السعودي يكرم الطبيب

وعقب تداول الصورة وتفاعل الجميع معها عبر السوشيال ميديا، وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي، بتكريم الدكتور عبدالرزاق الهزيمي.