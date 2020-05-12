طبيب: فيروس كورونا على وشك الانتهاء ولن نشهد موجات تفشي كالسابق

05:43 م | الجمعة 15 مايو 2020
طبيب يتوقع انتهاء كورونا

طبيب يتوقع انتهاء كورونا

كتب: وكالات

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في بشرى للعالم، وعلى عكس تأكيدات منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الفيروس المستجد قد لا يختفي أبداً، قال طبيب فرنسا المثير للجدل ديدييه راوول، إن فيروس كورونا على وشك الانتهاء، مستبعداً ظهور موجات ثانية للوباء الذي أطاح بأكثر من 300 ألف إنسان حول العالم.

هل سينتهي فيروس كورونا؟

وأكد الطبيب الذي يرأس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا بفرنسا، أن الفيروس يتراجع بشكل ملحوظ عالمياً، متوقعاً ألا تسجل إصابات جديدة بشكل كبير، بل انتهاء هذه الأزمة التي تسببت في زعر العالم برمته، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن دينامية الجائحة تراجعت بشكل كبير كما أن كافة المعطيات العلمية تؤكد أن الفيروس في طريقه إلى الانتهاء، مضيفاً أن بعض الحالات ستظهر بطبيعة الحال هنا وهناك، لكننا لن نشهد بعد اليوم موجات تفش كالسابق، ولكن قد يستمر تسجيل عدد من الوفيات جراء (كوفيد 19) نتيجة بعض الحالات المتأزمة.

واستدل على الوضع في مدينة مارسيليا الفرنسية، فأكد أيضاً أن كورونا بدأ ينتهي فيها، مع تسجيل حالة يتيمة يوم الاثنين الماضي على سبيل المثال، على الرغم من خضوع أكثر من 1200 شخص للاختبار.

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