"سيلفي مصري".. تحدي جديد للمصريين للتغلب على ملل الحظر

08:06 م | الإثنين 18 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: منة الصياد

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في ظل محاولات المصريين للتغلب على ملل البقاء داخل المنازل تطبيقًا لقرارات حظر التجوال، يبتكر البعض عدد من تحديات السوشيال ميديا، كنوعًا من أنواع الترفيه.

وظهر، منذ أمس، تحدٍ جديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "سيلفي مصري"، حيث شارك خلاله عدد كبير من المصريين بمجموعة من صورهم الخاصة، التي يكمن الهدف منها حول إظهار جمال معالم مصر السياحية، وغيرها من المناطق الأخرى، فحملت الصور جانبًا من التعليقات الإيجابية.

التحديات التي تم تدشينها سابقًا

لم يكن هذا التحدي الأول من نوعه الذي يدشنه المصريون، حيث انتشر خلال الفترة الماضية عدد من التحديات الأخرى، وهي، "مصيف زمان"، الذي حمل عدد من الصور النادرة للمصريين بالمصايف المختلفة"، و"تبادل الثقافات" الذي اعتمد على تعلم اللهجات المختلفة بين عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي من مختلف البلدان والمدن، وتحدي"موهبتي" الذي استعرض خلاله عدد من المتابعين مواهبهم المختلفة في الفنون المتنوعة.

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