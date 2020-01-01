"مصيف زمان".. تحدي جديد للمصريين للتغلب على ملل الحظر

06:35 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: منة الصياد

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تحدي جديد دشنه نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهاشتاج "مصيف زمان"، حيث يشارك كل شخص بصورة نادرة له خلال تواجده بأحد المصايف، حيث حملت الصور جانبًا من السخرية بالتعليقات.

ويأتي التحدي الجديد كنوع من أساليب الترفيه بين نشطاء السوشيال ميديا، للتغلب على ملل المكوث بالحظر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

التحديات التي تم تدشينها سابقًا

لم يكن هذا التحدي الأول من نوعه الذي يدشنه المصريون، حيث انتشر خلال الفترة الماضية عدد من التحديات الأخرى، وهي، "تبادل الثقافات" الذي اعتمد على تعلم اللهجات المختلفة بين عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي من مختلف البلدان والمدن، وتحدي"موهبتي" الذي استعرض خلاله عدد من المتابعين مواهبهم المختلفة في الفنون المتنوعة.

ارتفاع عدد إصابات كورونا

وسجلت الصحة، أمس، 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما وصلت بلغت الوفيات 11 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

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