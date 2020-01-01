فيروس كورونا يصيب أشهر قبيلة في العالم
بالرغم من الإغلاق والإجراءات الوقائية التي اتخذتها، إلا أن فيروس كورونا المستجد قد استطاع الوصول إلى قبائل الأمازون في الإكوادور وهي واحدة من أشهر القبائل في العالم.
وأعلن وزير الصحة الإكوادوري اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أول إصابة أبلغ عنها في قبيلة "واوراني" إحدي قبائل الأمازون، هي لامرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاما، بدأت تظهر عليها الأعراض في الرابع من مايو الجاري.
وأضاف البيان، أنها نقلت إلى مستشفى في العاصمة كيتو ووضعت في العزل، من دون أي تفاصيل إضافية.
وتحققت الحكومة الفدرالية بالتنسيق مع زعماء السكان الأصليين، من حالة 40 شخصا كانت الشابة قد تواصلت معهم في مجتمع "ميواغونو" الذي ينتمي إليه 140 شخصا.
كانت منظمات شعوب "واوراني" قد حذرت من أن انتشار "كوفيد 19" قد يكون كارثيا وقاتلا بالنسبة إلى مجتمعاتها المعرضة بشكل كبير للأمراض، نظرا لكونها منعزلة ومنغلقة على نفسها.
وهناك 17 مواطنا لديهم تاريخ مرضى في الجهاز التنفسي، وحتى الآن 6 منهم يظهرون أعراضا، لذلك تم إجراء 20 اختبارا سريعا وأخذت 7 عينات بواسطة مسحات من البلعوم.
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