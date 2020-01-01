أفراح وماتشات وصلاة رغم الحظر.. مخالفات فضحتها السوشيال في أزمة كورونا

أصبحت السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فرغم قيام البعض في استغلالها لترويج الشائعات، إلا أن هناك آخرون أظهروا من خلالها مدى وعي المواطن المصري في مواجهة الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخالفات لبعض الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الجائحة العالمية.

وتمثلت المخالفات في العديد من الوقائع التي تنوعت ما بين إقامة صلاة الجماعة خارج المنزل، وممارسة البعض لمباريات كرة قدم، فيما أحيى آخرون الأفراح، إضافة إلى تخفي البعض داخل المقاهي، ونرصد لكم أبرزها كالتالي.

مخالفات الصلاة

جاءت أغرب المخالفات من الداعية السلفي مصطفى العدوي، الذي تحايل على قرارات الدولة وأقام صلاة الجمعة داخل منزله الكبير بمنية سمنود بمحافظة الدقهلية، في ظل وجود مصليين بداخله وبمشاركه مجموعة من أتباعه.

وألقى "العدوي" الخطبة باسم" القرآن شفاء"، كما بثها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي لاقى رواجًا واسعًا على الصفحات المختلفة، ليتلقى الخط الساخن لغرفة عمليات وزارة الأوقاف، بلاغًا بشأن هذه الواقعة.

وعلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذا الموقف، قائلًا: "إن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية، سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أو جماعة أو غير ذلك".

كما قام أحد الأشخاص بتصوير جيرانه، خلال تجمعهم وأداء صلاة التراويح فوق سطح المنزل، وسرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهم 3 من أصحاب المنازل التى أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

وألقى ضباط قسم القطامية القبض على المتهمين، فور تلقيهم بلاغ من بعض المواطنين، بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح، ليصبح حديث السوشيال ميديا حينها.

أفراح في الحظر

ولم تخلو الأفراح من المخالفات سواء بالتجمعات أو إقامتها في وقت الحظر، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بفض حفل زفاف بقرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق، نظرًا لإقامته بالمخالفة لقرار حظر التجوال لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ليتم تداولها بين نشطاء "فيسبوك"، لتوعية باقي المواطنين.

كما تمكنت قوات الأمن بقسم ثان أسوان من فض فرح بمنطقة الحكروب، بعد وصول شكاوى من قبل المواطنين بوجود أصوات لصواريخ وتجمعات.

وتداول أحد رواد "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر تجمع عدد كبير من الأشخاص في أحد الشوارع، معلقًا: "أنا جيراني عاملين فرح وقت الحظر وبيعلقو زينة رمضان كمان".

وشهدت مباراة كرة قدم نصيب الأسد في التداول على السوشيال ميديا عقب القبض على 24 شخصًا بعد ضبطهم أثناء إقامة مباراة كرة قدم بمنطقة اللبيني بالهرم بمحافظة الجيزة، بالمخالفة لقرار حظر حركة المواطنين ضمن إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا.

مباريات ومقاه

وجاءت أكثر الفيديوهات تداولًا على مختلف مواقع التواصل، تلك التي رصدها أهالي الإسكندرية، حيث قام الأهالي بالخروج بمسيرة ضد كورونا بترديد العديد من الأدعية، قبل أن تقوم الشرطة بفضها.

ولم تمر سوى أيام كثيرة حتى خرجوا بمسيرة أخرى، ولكن هذه المرة بمجسم للكعبة، يجوبون به شوارع الإسكندرية، مرددين بعض شعائر الحج، وهو الأمر الذي لاقى سخرية وغضبًا كبيرًا من الجميع وسط هذا الكم الكبير من التجمعات.

كما تداول آخرون، صورة لأحد المقاهي، قام صاحبها بفتحها تحت "بير سلم" أحد العقارات في منطقة إمبابة، قبل أن يُضبط.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على تداول صورة لأحد المقاهي، يظهر تواجد شباب بها حيث أقيمت تحت كوبري كورنيش النيل بمنطقة "وسط البلد"، حتى سارعت قوات الشرطة بظبط المكان وإخلاءه بشكل كامل.