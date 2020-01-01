فعلها حمادة في مسلسل بـ100 وش.. كيفية اختراق الهواتف الذكية وخطوات حمايتها

02:39 ص | الإثنين 18 مايو 2020
فعلها حمادة في مسلسل بـ100 وش.. كيفية اختراق الهواتف الذكية وحمايتها

فعلها حمادة في مسلسل بـ100 وش.. كيفية اختراق الهواتف الذكية وحمايتها

كتب: لمياء محمود

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 بخفة ظله ومهاراته في اختراق الهواتف، استطاع الفنان إسلام إبراهيم جذب الأنظار إليه من خلال شخصيته في المسلسل الكوميدي بـ100 وش والذي يعرض حاليا ضمن السباق الدرامي في رمضان.

وجسد الفنان الكوميدي شخصية "حمادة" الهاكر الذي يساعد عصابة عمر وسكر المكونة من نيللي كريم وآسر ياسين في اختراق هواتف ضحايا النصب، وخلال حلقة اليوم وأمس استطاع أن يخترق هاتف باسم الأمير صديق عمر منذ الجامعة ليتجسس عليه ويعرف تحركاته..

وبالرغم من أنه مسلسل كوميدي، إلا أنه لفت الانتباه إلى ضرورة الحذر من الوقوع في فخ اختراق الهواتف لأنه يعرض الشخص لتسريب بياناته وحساباته الشخصي.

وأوضحت المهندسة مروة جلال، المعيدة بكلية حاسبات ومعلومات في حديثها لـ"الوطن"، أن أبرز الطرق الشائعة التي يخترق بها المتسللون الهواتف عن طريق إرسال رسائل احتيال تحتوي على لينك يحتوي على فيروس، وبمجرد ضغط المستخدم عليه يتم السيطرة على هاتفه وجميع بياناته الشخصية، كما أنه يمكن أن يتم الاختراق عبر شبكات الواي فاي العامة، فأي شخص على الشبكة يمكنه التسلل إلى هواتف الآخرين بعدما يتم السماح للشبكة بمشاركة الصور والملفات وهو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون وهو الأمر الذي فعله "حمادة" في المسلسل.

وأكدت "مروة" أن هناك العديد من الطرق التي يمكن حماية الهواتف الذكية بها من الاختراق.

خطوات حماية الهواتف من الاختراق 

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار.

تجنب استخدام شبكة واي فاي عامة.

تعيين كلمات مرور للملفات المتواجدة على الهاتف وتكون قوية بالإضافة إلى الهاتف نفسه.

الحفاظ على خصوصية رقم الهاتف.

لا تخزن المعلومات الشخصية أو المستندات أو الملفات على هاتفك.

استخدم المصادقة ذات العاملين، وذلك يعني تأمينا إضافيا للتطبيقات وحساباتك الشخصية، إذ لا يمكن للمخترق التسلل لحساباتك بدون معرفتك .

استخدام تطبيق "VPN" ، وهو تطبيق يعمل على ضبط اتصالات الإنترنت من خلال اتصال مشفر.

استخدم كلمات مرور قوية، وابتعد عن الكلمات التقليدية حروف فقط أو أسماء فقط ، ويجب وضع كلمة تحتوي على حروف وأرقام ورموز.

احذر من رسائل الاحتيال التي تحتوي على روابط مجهولة المصدر.

استخدم تطبيقات انتي فيروس.

لا تعطي أي تطبيق الإذن للوصول إلى بياناتك الشخصية إذا لم يكن تشغيله متطلبا ذلك، فعلى سبيل المثال تطبيق خاص بتسحيل الصوت إذا طلب منك السماح له بالوصل إلى الصور فلا يجب أن تعطيه ذلك لأن ذلك ليست من مهامه.

تحميل التطبيقات من مصادر موثوق بها مثل بلاي ستور.

قراءة سياسة الاستخدام لأي تطبيق قبل تحميله.

 

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