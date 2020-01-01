برع في تجسيد شخصية "حماده" في بـ 100 وش.. أبرز إفيهات إسلام إبراهيم

تلقائيته الشديدة وأداؤه المميز جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركته بمسلسل 100 وش، مجسدًا شخصية "حماده" أحد أفراد عصابة "عمر وسكر" آسر ياسين ونيللي كريم.

إفيهات الفنان الشاب إسلام إبراهيم خلال دوره بالمسلسل، جعلته يتصدر تريندات مواقع السوشيال ميديا، ليشارك نشطاء "فيسبوك"، مجموعة كبيرة من أشهر عباراته، التي علقت في أذهان متابعي العمل، والتي من أبرزها:

- "يارب النجاح لينا والفشل للآخرين".

- "أنا اتعودت على الصرف، مبقاش يعدي يوم عليا غير لما أجيب جبنة كيري وعيش بيتي بان".

- "أنت شاروخان يا حماده؟ هو بعد الكيراتين نفس فتلة الشعر".

- "بسم الله ما شاء الله بتبنوا مستقبلكوا بالحرام طوبة طوبة".

- "تصدقي وتؤمني بالله، أنا مشفق على أحبالك الصوتية، إرحميهم".

- "أنا قولت لبستي الأحمر والاستريس، وهتتغيري أتاري السواد من جوا".

- "بتجيب تاريخ النصيبة، كيف نشأت النصيبة".

مسلسل بـ 100 وش

مسلسل بـ 100 وش، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وزينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.