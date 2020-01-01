"طلع شرير".. إياد نصار خدع الجميع بمشهد في "النهاية"

11:21 م | الأحد 17 مايو 2020
إياد نصار

إياد نصار

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

بعد ترشيح إياد نصار للدور.. هل يجوز تجسيد شخصية المسيح الدجال؟

بعد ترشيح إياد نصار للدور.. هل يجوز تجسيد شخصية المسيح الدجال؟

المسيخ الدجال في مسلسل النهاية.. مغردون لـ إياد نصار: "شابوه إبليس"

المسيخ الدجال في مسلسل النهاية.. مغردون لـ إياد نصار: "شابوه إبليس"

مسلسل النهاية يتصدر تويتر مصر بسبب أحداث الحلقة 23

مسلسل النهاية يتصدر تويتر مصر بسبب أحداث الحلقة 23

بعد ظهور إنجي علاء في حلقة اليوم.. مسلسل النهاية يتصدر "تويتر"

بعد ظهور إنجي علاء في حلقة اليوم.. مسلسل النهاية يتصدر "تويتر"

شهدت مسلسلات رمضان، خداع الفنان إياد نصار لجميع المشاهدين بدوره في مشهد قيامه بدور ضابط مظلات في مسلسل الاختيار، قبل أن يصدمهم بظهوره بدور المسيح الدجال في مسلسل النهاية، ليذكرهم بدوره "الشرير" في فيلم الممر.

وخطف إياد نصار تعاطف الجميع، عندما ظهر، في أولى حلقات مسلسل الاختيار، بدور ضابط مظلات في مشهد مع أمير كرارة، أثناء حضورهم اجتماع للتحضير لإحدى العمليات العسكرية، للرد على العملية الإرهابية، بقتل الجنود في مذبحة رفح.

وجاء تعاطف المتابعين بعدما محيي "نصار"، تأثر جميع متابعيه بدوره في فيلم الممر، الذي جسد خلاله دور الضابط الإسرائيلي الذي ينفذ عملية داخل سيناء لأخذ جزء من الأراضي المصرية، واحتجاز عدد كبير من النجوم، الأمر الذي أثار تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أخذوا الموضوع على محمل الجد، وكذلك زملائه في العمل الدرامي.

وقال "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، في حلقة سابقة، إن زملاءه في العمل، كانوا سعيدين بالدور الذي قاموا به: "كلنا كنا حاسيين أننا بنعمل حاجة مهمة"، موضحا أن زملاءه كانوا يبتعدون عنه أثناء راحتهم بالكواليس، بسبب دوره كضابط إسرائيلي: "كنت بقولهم أنا صاحبكم اقعدوا معايا".

إياد نصار "طلع شرير" بدور جديد في مسلسل النهاية

ولم يستمر تعاطف متابعي الفنان إياد نصار معه حتى نهاية الشهر، وذلك بعدما ظهر في دور جديد في مسلسل النهاية يجسد خلال شخصية المسيح الدجال، كعلامة على اقتراب نهاية العالم.

وظهر "نصار" خلال أحداث الحلقة، وهو يرتدي عصابة سوداء على إحدى عيناه، كإشارة إلى كونه المسيح الدجال، وهو ما أثار سخرية نشطاء تويتر، بأنه بدأ أدواره بتجسيد شحصية ضابط إسرائيلي حتى وصل إلى المسيخ الدجال.

الأكثر قراءة

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

حذّر علماء من دخول الشمس مرحلة سبات ينتج عنه تسرب الأشعة الكونية الضارة إلى كوكب الأرض
شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

قالت شركة أدوية أمريكية في ولاية كاليفورنيا إنها تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث
تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تحذيرات كثيرة انطلقت خلال اليومين الماضيين بشأن دخول الشمس في مرحلة سبات، ما يعني أن نشاطها سيكون في الحد الأدنى له ما ينذر بعصر جليدي جديد.
ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

توصلت دراسة تمهيدية إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من كورونا الجديد والجراثيم، لمدة قد تصل إلى 90 يوما،