"طلع شرير".. إياد نصار خدع الجميع بمشهد في "النهاية"

شهدت مسلسلات رمضان، خداع الفنان إياد نصار لجميع المشاهدين بدوره في مشهد قيامه بدور ضابط مظلات في مسلسل الاختيار، قبل أن يصدمهم بظهوره بدور المسيح الدجال في مسلسل النهاية، ليذكرهم بدوره "الشرير" في فيلم الممر.

وخطف إياد نصار تعاطف الجميع، عندما ظهر، في أولى حلقات مسلسل الاختيار، بدور ضابط مظلات في مشهد مع أمير كرارة، أثناء حضورهم اجتماع للتحضير لإحدى العمليات العسكرية، للرد على العملية الإرهابية، بقتل الجنود في مذبحة رفح.

وجاء تعاطف المتابعين بعدما محيي "نصار"، تأثر جميع متابعيه بدوره في فيلم الممر، الذي جسد خلاله دور الضابط الإسرائيلي الذي ينفذ عملية داخل سيناء لأخذ جزء من الأراضي المصرية، واحتجاز عدد كبير من النجوم، الأمر الذي أثار تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أخذوا الموضوع على محمل الجد، وكذلك زملائه في العمل الدرامي.

وقال "نصار"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، في حلقة سابقة، إن زملاءه في العمل، كانوا سعيدين بالدور الذي قاموا به: "كلنا كنا حاسيين أننا بنعمل حاجة مهمة"، موضحا أن زملاءه كانوا يبتعدون عنه أثناء راحتهم بالكواليس، بسبب دوره كضابط إسرائيلي: "كنت بقولهم أنا صاحبكم اقعدوا معايا".

إياد نصار "طلع شرير" بدور جديد في مسلسل النهاية

ولم يستمر تعاطف متابعي الفنان إياد نصار معه حتى نهاية الشهر، وذلك بعدما ظهر في دور جديد في مسلسل النهاية يجسد خلال شخصية المسيح الدجال، كعلامة على اقتراب نهاية العالم.

وظهر "نصار" خلال أحداث الحلقة، وهو يرتدي عصابة سوداء على إحدى عيناه، كإشارة إلى كونه المسيح الدجال، وهو ما أثار سخرية نشطاء تويتر، بأنه بدأ أدواره بتجسيد شحصية ضابط إسرائيلي حتى وصل إلى المسيخ الدجال.