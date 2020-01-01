بعد ترشيح إياد نصار للدور.. هل يجوز تجسيد شخصية المسيح الدجال؟

من المقرر أن يظهر الفنان الأردني إياد نصار كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" للمخرج ياسر سامي، وبطولة الفنان يوسف الشريف.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن نصار سيظهر بشخصية "المسيح الدجال" لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

وتساءل البعض حول حكم تجسيد شخصية المسيح الدجال، ليرد الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، على ذلك.

حكم تجسيد شخصية المسيح الدجال في الداراما

قال الأطرش إنه يجوز تجسيد شخصية المسيح الدجال، لأنه ليس نبيا، لافتا إلى أن المسيح سينزل آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، لأنها مسحت إحدى عينيه.

وأوضح الأطرش، أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان لأن هذا يفضي إلى شرور كثيرة، وقد يفضي إلى تمثيلهم بصورة غير مناسبة ولا تليق بهم، فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة، ولكن جائز في المسيح الدجال إذا كان يقصد من ورائه خيرا ومصلحة عامة للمسلمين وتحذير وخويف للناس من هذه الشخصية التي تسبب فتنة عند ظهورها في آخر الزمان.