بعد ترشيح إياد نصار للدور.. هل يجوز تجسيد شخصية المسيح الدجال؟

11:05 م | الخميس 14 مايو 2020
المسيح الدجال

المسيح الدجال

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

لأول مرة في الدراما.. إياد نصار بشخصية "المسيخ الدجال" في "النهاية"

لأول مرة في الدراما.. إياد نصار بشخصية "المسيخ الدجال" في "النهاية"

علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

10 معلومات عن بحيرة طبريا: انخفاض منسوبها ينبئ بظهور المسيح الدجال

10 معلومات عن بحيرة طبريا: انخفاض منسوبها ينبئ بظهور المسيح الدجال

فيديو.. جروب ألعاب وراء شائعة ظهور المسيح الدجال في السعودية

فيديو.. جروب ألعاب وراء شائعة ظهور المسيح الدجال في السعودية

من المقرر أن يظهر الفنان الأردني إياد نصار كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" للمخرج ياسر سامي، وبطولة الفنان يوسف الشريف.

وأفادت مصادر لـ"الوطن"، بأن نصار سيظهر بشخصية "المسيح الدجال" لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

وتساءل البعض حول حكم تجسيد شخصية المسيح الدجال، ليرد الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، على ذلك.

حكم تجسيد شخصية المسيح الدجال في الداراما

قال الأطرش إنه يجوز تجسيد شخصية المسيح الدجال، لأنه ليس نبيا، لافتا إلى أن المسيح سينزل آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، لأنها مسحت إحدى عينيه.

وأوضح الأطرش، أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان لأن هذا يفضي إلى شرور كثيرة، وقد يفضي إلى تمثيلهم بصورة غير مناسبة ولا تليق بهم، فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة، ولكن جائز في المسيح الدجال إذا كان يقصد من ورائه خيرا ومصلحة عامة للمسلمين وتحذير وخويف للناس من هذه الشخصية التي تسبب فتنة عند ظهورها في آخر الزمان.

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا
"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

حقيقة حرق الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس في المسلسل أحداثه قبل نهايته
صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

كل ماتريد معرفته عن صلاة التهجد وكيفيتها وعدد ركعاتها وحكمها
دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

أفضل الأدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان