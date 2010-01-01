نصائح منزلية للتغلب على الإرهاق في منتصف العمر

10:09 م | الأحد 17 مايو 2020
المنزل

المنزل

كتب: (وكالات)

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توصلت دراسة حديثة إلى أن حياة الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين الأربعين والستين عاما أصبحت أكثر إرهاقا مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا موقع "ذا هلث" الطبي. 

وأوضح الموقع الطبي، أن البحث الذي أجراه باحثون من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عاما، أظهر أن الأشخاص في منتصف العمر أبلغوا عن زيادة في الإجهاد بنسبة 19% عام 2010، مقارنة بعام 1990، فضلا  أن العديد من الأشخاص يمرون بمستويات عالية من الإجهاد في الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا المتفشية.

ويمر معظم الناس بمستويات عالية من الإجهاد، وهذه مجموعة من النصائح للتعامل مع الإجهاد في منتصف العمر.

تنظيف المنزل 

يتضمن تنظيف درج أو غرفة مليئة بالخردة وإزالة القطع، الكثير من التركيز، فوفقا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، يعد التنظيف أحد الأنشطة المنزلية التي تساعد في التخلص من الإجهاد.

البستنة "أعمال الحديقة" 

تعد البستنة شكلا من ممارسة الرياضة التي تتطلب بذل مجهود، ما يعني أنك ستتمكن من فقدان الدهون والحفاظ على جسمك وشكله مفعما بالحيوية.

وتعد أعمال الحديقة سهلة التنفيذ مثل التقليم وإزالة الأعشاب الضارة، تتطلب اهتماما ثابتا، ويمكن أن تنقلك إلى الشعور بالسكينة ببساطة.

الاعتناء بالحيوانات الأليفة

قضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة هو وسيلة رائعة للحفاظ على نفسك خالية من الإجهاد، كما أن الخروج معها في نزهة وتنظيفها أيضا، يوفر لك السلام العقلي عن طريق خفض مستويات ضغط الدم.

الطهي 

وفقا للخبراء، يهدئ الطهي الإجهاد، ويقلل من التفكير السلبي، ويبني الثقة؛ لأنه عندما تطبخ، فإنك تركز على الوصفات وليس لديك وقت للأفكار السلبية.

غسل الصحون

اقترح بعض العلماء في جامعة ولاية فلوريدا، أنه يمكن استخدام غسل الأطباق كممارسة تأملية غير رسمية؛ لتعزيز الذهن وتحسين الرفاهية العاطفية. 

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