دراسة جديدة تكشف عن دواء للمعدة ينقذ مرضى كورونا

أوضحت دراسة جديدة، أن مرضى فيروس كورونا المستجد الذين تناولوا دواء حرقة المعدة "فاموتيدين" كان لديهم أكثر من ضعف احتمال النجاة من العدوى أو تجنب التنبيب الأوكسجيني.

وذكر أحد المشاركين في الدراسة، أن النتائج مشجعة، قائلا: "لا يوجد دليل على أن الدواء يمنع العدوى ولكن النتائج تدعو للتفاؤل"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ومن بين المرضى في الدراسة الذين لم يتناولوا الدواء والذين بلغ عددهم 1500 مريض، فإن 22% منهم ماتوا أو وضعوا في العناية المركزة مع جهاز تنفس صناعي.

بينما الـ84 مريض الذي تناول الدواء فقد كانت نسبة من مات منهم أو نقل للعناية 10%.

جدير بالذكر، أن الدراسة لم تعتمد النتائج بعد، بل أكدت أن الموضوع بحاجة إلى بحث ليعرف إن كان محض صدفة أو أنه فعلا يقتل الفيروس، حيث ينتظر الأطباء نتائج التجربة السريرية، قبل أن يصفوا الدواء لمرضى فيروس كورونا.