دراسة جديدة تبرئ الحيوانات من تفشي فيروس كورونا في العالم

كشفت دراسة حديثة، أن الحيوانات الموجودة بسوق الحيوانات البحرية في مدينة ووهان الصينية، بريئة من الاتهامات التي وجههت لها بكونها السبب الرئيسي في انتقال فيروس كورونا المستجد، إلى البشر، وتفشيه بجميع أنحاء العالم.

وأوضحت الدراسة التي أعدها عالمة الأحياء الجزيئية ألينا تشان، وعالم الأحياء التطورية بن ديفرمان، وخبراء من معهد برود التابع لمعهد هارفارد وماساتشوستس للتكنولوجيا، والباحثة شينج زان، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، أن الفيروس انتشر بالفعل من أحد أسواق ووهان، إلا أنه لم يكن عن طريق الحيوانات، بل عبر شخص مصاب داخل السوق نقله إلى باعة وزبائن، قبل أن تتفشى عدواه في بقية المدينة، وفقا لـ"سكاي نيوز"، نقلا عن موقع "بيو أركايف" العلمي.

وقال الباحثون إن الفيروس متكيف بالفعل للانتقال بين البشر، مرجحين أن يكون ذلك سبب تطوره وانتشاره بسرعة عبر دول العالم، كما أن البيانات الجينية المتاحة لا تشير إلى انتقال الفيروس بين الحيوانات في السوق، لأنه لا توجد طرق لانتقال الفيروس من الحيوان للإنسان.

وأشاروا إلى أنه ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر عن طريق تعديل مختبري، جعل بدوره الفيروس يتكيف بسهولة مع البشر وينتقل من شخص لآخر.

وكانت السلطات الصحية في بكين، أكدت أن الفيروس جاء بشكل شبه مؤكد من حيوانات في سوق هوانان في ووهان، وقالوا إنها مسألة وقت فقط قبل أن يحددوا الأنواع التي نقلت الفيروس من الخفافيش إلى البشر.

وقد أيدت منظمة الصحة العالمية، تصريحات بكين، بسرعة، وقالت في بيان إن "الأدلة توحي بشدة بأن تفشي الفيروس مرتبط بسوق المأكولات البحرية في ووهان".