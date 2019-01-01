دراسة جديدة تبرئ الحيوانات من تفشي فيروس كورونا في العالم

05:54 م | الأحد 17 مايو 2020
مفاجأة .. الحيوانات بريئة من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

مفاجأة .. الحيوانات بريئة من انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

رغم كورونا.. أسواق تبيع الخفافيش والثعابين مازالت تعمل بجنوب شرق آسيا

رغم كورونا.. أسواق تبيع الخفافيش والثعابين مازالت تعمل بجنوب شرق آسيا

الأقرب لـ كورونا.. اكتشاف فيروس تاجي جديد في الخفافيش

الأقرب لـ كورونا.. اكتشاف فيروس تاجي جديد في الخفافيش

باحثون يطورون كمامة تضيء عند رصد مصابي فيروس كورونا المستجد

باحثون يطورون كمامة تضيء عند رصد مصابي فيروس كورونا المستجد

فيديو.. تجربة تكشف سرعة مخيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد

فيديو.. تجربة تكشف سرعة مخيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد

كشفت دراسة حديثة، أن الحيوانات الموجودة بسوق الحيوانات البحرية في مدينة ووهان الصينية، بريئة من الاتهامات التي وجههت لها بكونها السبب الرئيسي في انتقال فيروس كورونا المستجد، إلى البشر، وتفشيه بجميع أنحاء العالم.

وأوضحت الدراسة التي أعدها عالمة الأحياء الجزيئية ألينا تشان، وعالم الأحياء التطورية بن ديفرمان، وخبراء من معهد برود التابع لمعهد هارفارد وماساتشوستس للتكنولوجيا، والباحثة شينج زان، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، أن الفيروس انتشر بالفعل من أحد أسواق ووهان، إلا أنه لم يكن عن طريق الحيوانات، بل عبر شخص مصاب داخل السوق نقله إلى باعة وزبائن، قبل أن تتفشى عدواه في بقية المدينة، وفقا لـ"سكاي نيوز"، نقلا عن موقع "بيو أركايف" العلمي.

وقال الباحثون إن الفيروس متكيف بالفعل للانتقال بين البشر، مرجحين أن يكون ذلك سبب تطوره وانتشاره بسرعة عبر دول العالم، كما أن البيانات الجينية المتاحة لا تشير إلى انتقال الفيروس بين الحيوانات في السوق، لأنه لا توجد طرق لانتقال الفيروس من الحيوان للإنسان.

وأشاروا إلى أنه ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر عن طريق تعديل مختبري، جعل بدوره الفيروس يتكيف بسهولة مع البشر وينتقل من شخص لآخر.

وكانت السلطات الصحية في بكين، أكدت أن الفيروس جاء بشكل شبه مؤكد من حيوانات في سوق هوانان في ووهان، وقالوا إنها مسألة وقت فقط قبل أن يحددوا الأنواع التي نقلت الفيروس من الخفافيش إلى البشر.

وقد أيدت منظمة الصحة العالمية، تصريحات بكين، بسرعة، وقالت في بيان إن "الأدلة توحي بشدة بأن تفشي الفيروس مرتبط بسوق المأكولات البحرية في ووهان".

الأكثر قراءة

الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

الشمس في مرحلة سبات.. هل هناك خطر على كوكب الأرض؟

حذّر علماء من دخول الشمس مرحلة سبات ينتج عنه تسرب الأشعة الكونية الضارة إلى كوكب الأرض
شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

شركة أمريكية تعلن التوصل لعلاج يقضي على كورونا في 4 أيام

قالت شركة أدوية أمريكية في ولاية كاليفورنيا إنها تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير في مجال البحوث
قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

قد تنقل إليك كورونا.. كيف تتعامل مع تكييفات المنزل والأماكن العامة؟

ارتفاع درجات الحرارة في مصر بالآونة الأخيرة، وضع الجميع في حيرة كبيرة حول الوسائل التي يمكن استخدامها دون مساهمتها في نقل العدوى
ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

ابتكار مادة مضادة لفيروس كورونا تحمي الأسطح لمدة 90 يوما

توصلت دراسة تمهيدية إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من كورونا الجديد والجراثيم، لمدة قد تصل إلى 90 يوما،
تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تصل إلى أدنى نشاط لها.. الجمعية الفلكية تعلق على دخول الشمس في سبات

تحذيرات كثيرة انطلقت خلال اليومين الماضيين بشأن دخول الشمس في مرحلة سبات، ما يعني أن نشاطها سيكون في الحد الأدنى له ما ينذر بعصر جليدي جديد.