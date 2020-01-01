فوائده عديدة في علاج الأمراض.. ما هو نبات قرن الغزال؟

07:12 ص | الإثنين 18 مايو 2020
قرن الغزال

قرن الغزال

كتب: منة العشماوي

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يحتوي نبات قرن الغزال وهو نوع من أنواع الصبار على قيمة غذائية كبيرة من الأملاح المعدنية والمغنسيوم والأحماض الأمينية والكالسيوم والفيتامينات ما يجعله مفيد بشكل كبير على صحة الإنسان.

وترصد "الوطن" فيما يلي فوائد نبات قرن الغزال وكيفية استخدامه وموانع استعماله وفقا لموقع "stylecraze" و"healthline".

فوائد نبات قرن الغزال

- يعالج أمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.

- يساعد في علاج التبول اللاإرادي.

- يعالج مشكلة الاضطرابات الجنسية للرجال ويعتبر منشط جنسي قوي.

- يساهم في علاج الإمساك كونه غني بالألياف النباتية.

- يستخدم في علاج لدغات الأفعى وخاصة في المناطق الصحراوية.

- يعالج مشروب قرن الغزال أعراض الدورة الشهرية.

- يساعد في علاج أمراض البروستاتا.

- يعالج الروماتيزم.

- يقوي المناعة.

- يساهم في علاج مرض السكري.

- يستخدم في علاج السعال.

- يعالج الاسهال.

- يقي من الإصابة من أمراض السرطان.

- يتخلص من الفطريات التي تنمو على الجلد ويعالج الانتفاخات الجلدية والدمامل.

- يعالج اضطراباتت الغدة الدرقية.

طرق استخدام قرن الغزال

يستطيع الشخص تناول أوراقة كونه مفيد جدا، أو من خلال تجفيف أوراقه وجذوره وتناوله مثل الشاي ويمكن وضع عليه العسل للتحلية، يفضل تناول كوبين منه يوميا.

موانع استخدام قرن الغزال

-يمنع عن المرأة الحامل.

-يجب عدم الإفراط في تناوله واستشاره الطبيب.

 

 

 

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